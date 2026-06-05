Финишная прямая: белорусские абитуриенты сдают ЦТ сразу по четырем предметам

Экзаменационный марафон для белорусских выпускников близок к финишу. Сегодня, 5 июня, абитуриенты сдадут централизованное тестирование сразу по четырем предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экзаменационный марафон для белорусских выпускников близок к финишу. Сегодня, 5 июня, абитуриенты сдадут централизованное тестирование сразу по четырем предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выбор поступающих – обществоведение, химия, физика, а также история Беларуси в контексте всемирной. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти в аудитории в основной день, предусмотрен второй шанс. Зарегистрироваться на ЦТ для прохождения испытаний в резервные дни можно будет с 8 по 11 июня. Сами дополнительные экзамены традиционно пройдут во второй половине месяца.