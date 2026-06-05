Как в БГУ обучают будущих педагогов и воспитывают патриотов? Узнали у проректора по учебной работе

Престиж профессии педагога – это вопрос национальной безопасности, потому что будущее страны зависит от того, кто стоит у школьной доски и в университетских аудиториях. В БГУ уверены, воспитывать будущих педагогов нужно с самого начала, со школьной скамьи. О том, как БГУ укрепляет кадровый потенциал отечественной системы образования и воспитывает патриотов, мы поговорили с гостем.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Мы являемся ведущим вузом нашей страны, наша миссия готовить не только профессионала, но и патриота, глубокого патриота нашей страны. И педагог здесь, конечно же, не исключение. Но у педагога есть еще дополнительная миссия. Мало того, что он должен быть патриотом, он должен уметь передать эту любовь к Родине и патриотизм подрастающему поколению. Вы правильно сказали, что любовь к Родине начинается еще с садика, не то что со школьной скамьи. Соответственно, мы должны это все учитывать при подготовке педагогов.

У нас система налажена. Во-первых, мы всегда за то, чтобы в профессию шли только лишь мотивированные ребята, которые идут именно не за какими-то другими бонусами, а по зову сердца. С другой стороны, во время обучения мы проводим различные мероприятия. Это работа со школьниками, это работа с одаренными детьми. Ведь не секрет, что многие наши студенты готовят ребят к олимпиадам. Добиваясь успеха, когда ты видишь результаты труда, когда твои ученики занимают призовые места, это тоже элемент воспитания и патриотизма, потому что эти ребята потом же прославляют нашу страну и на международной арене.