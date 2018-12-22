Хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в новогодней благотворительной акции

Новости Беларуси. Наступает время чудес! Игроки минского «Динамо» в полном составе поучаствовали в предновогодней благотворительной акции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты столичной команды навестили ребят детского реабилитационного - оздоровительного центра «Ждановичи». Где собраны ребятишки со всей страны, которые постоянно проживают в зоне чернобыльского загрязнения.

Для звездных гостей, воспитанники центра подготовили не большое праздничное мероприятие. Игроки «зубров» тоже в долгу не остались.