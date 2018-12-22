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Хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в новогодней благотворительной акции

22 декабря 2018 18:35
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Новости Беларуси. Наступает время чудес! Игроки минского «Динамо» в полном составе поучаствовали в предновогодней благотворительной акции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в новогодней благотворительной акции -1

 Хоккеисты столичной команды навестили ребят детского реабилитационного - оздоровительного центра «Ждановичи». Где собраны ребятишки со всей страны, которые постоянно проживают в зоне чернобыльского загрязнения.

Хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в новогодней благотворительной акции -4

Для звездных гостей, воспитанники центра подготовили не большое праздничное мероприятие. Игроки «зубров» тоже в долгу не остались.

Хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в новогодней благотворительной акции -7

Хоккеисты подарили детишкам центра современную беговую дорожку и множества других подарков. Напомним, что ранее хоккеисты минского «Динамо» также посетили Мозырский детский дом.

# Благотворительная акция

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