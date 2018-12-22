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После короткой программы Загитова – 1, Медведева – 14. Продолжит ли Евгения сезон?

22 декабря 2018 14:41
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Новости России. На чемпионате России в Саранске после короткой программы Алина Загитова занимает 1 строчку, а Евгения Медведева – 14.  

Олимпийская чемпионка достойно откатала программу, всё прошло гладко. Алине достался стартовый номер, да к тому же на разминке она упала, но во время выступления всё это утратило значение. Фигуристка исполнила тройной лутц и риттбергер, следом пошли двойной аксель и тройной флип. Больше рискованных моментов не было, Загитова спокойно пошла смотреть свой результат. Заслуженные 80,62 балла и 1 место.  

После короткой программы Загитова – 1, Медведева – 14. Продолжит ли Евгения сезон?-1

Фото: Getty Images  

С Медведевой всё было наоборот. Евгения выступала последней. Тренировка у неё состоялась благополучно. Однако во время короткой программы всё пошло наперекосяк. Сорвался каскадный тулуп, а затем и вовсе упала на двойном акселе. Итог – 62,24 балла и 14 место. Плохо, но не настолько плохо, чтобы у серебряной призёрки Пхёнчхана не было шансов продолжить сезон.  

После короткой программы Загитова – 1, Медведева – 14. Продолжит ли Евгения сезон?-4

Фото: Getty Images  

Можно предположить, что основная проблема Медведевой не в каких-то компонентах проката, а в психологии. Судьи к Евгении довольно благосклонны, иначе баллы могли бы быть ещё ниже. Болельщики, во всяком случае, их часть, активно поддерживают фигуристку. Осталось только самой спортсменке отбросить все мысли в сторону и показать, на что она способна.  

Зимой 2018 года Загитова рассказала, почему они с Медведевой мало общаются.  

«Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень» (подробнее здесь).  

# Фигурное катание # Евгения Медведева # Алина Загитова

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