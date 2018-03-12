Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой

За технические элементы в произвольной программе Александра получила 92,35 балла, установив новый рекорд.

Александра Трусова:

Сезон у меня получился очень хороший!!! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал!!! Я это всегда чувствую!!! Спасибо!!! Но особенно я благодарна своим тренерам! Этери Георгиевне – за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она – максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие. Этери Георгиевна, я восхищаюсь Вами и горжусь, что тренируюсь у Вас.