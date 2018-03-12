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Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой

12 марта 2018 16:36
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Российская фигуристка Александра Трусова установила новое достижение в женском одиночном катании.

13-летняя спортсменка исполнила два четверных прыжка на официальных соревнованиях. Ученица Этери Тутберидзе стала победительницей юниорского чемпионата мира в Софии.

Спортсменка впервые в мире выполнила четверной тулуп на официальных соревнованиях, также в программе Трусовой был четверной сальхов.

Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой-1

Фото: fsrussia.ru

За технические элементы в произвольной программе Александра получила 92,35 балла, установив новый рекорд.

Александра Трусова:
Сезон у меня получился очень хороший!!! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал!!! Я это всегда чувствую!!! Спасибо!!! Но особенно я благодарна своим тренерам! Этери Георгиевне – за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она – максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие. Этери Георгиевна, я восхищаюсь Вами и горжусь, что тренируюсь у Вас.

Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой-4

Фото: instagram.com/trusova.sasha

Спортивный мир уже называет Трусову будущей звездой российского фигурного катания и отмечает, что она станет достойным соперником Загитовой и Медведевой.

Татьяна Тарасова отметила, что достижение Трусовой – это настоящий рекорд.

Татьяна Тарасова (в интервью изданию «Спорт-Экспресс»):
Это мировые рекорды, достижения мирового уровня! То, что она сделала, никто в мире не повторит еще лет 10-15. А может, и 20! Будут попытки, но исполнение двух четверных – уникальный случай.

Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой-7

Фото: fsrussia.ru

Триумфальными стали выступления подопечных Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Пхёнчхане в нынешнем году.

15-летняя Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а Евгения Медведева завоевала серебро. Спортсменки дважды побили мировой рекорд за 20 минут.

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