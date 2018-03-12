Фантастика. 13-летняя фигуристка Александра Трусова побила рекорд Загитовой и Медведевой
Российская фигуристка Александра Трусова установила новое достижение в женском одиночном катании.
13-летняя спортсменка исполнила два четверных прыжка на официальных соревнованиях. Ученица Этери Тутберидзе стала победительницей юниорского чемпионата мира в Софии.
Спортсменка впервые в мире выполнила четверной тулуп на официальных соревнованиях, также в программе Трусовой был четверной сальхов.
За технические элементы в произвольной программе Александра получила 92,35 балла, установив новый рекорд.
Александра Трусова:
Сезон у меня получился очень хороший!!! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал!!! Я это всегда чувствую!!! Спасибо!!! Но особенно я благодарна своим тренерам! Этери Георгиевне – за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она – максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие. Этери Георгиевна, я восхищаюсь Вами и горжусь, что тренируюсь у Вас.
Фото: instagram.com/trusova.sasha
Спортивный мир уже называет Трусову будущей звездой российского фигурного катания и отмечает, что она станет достойным соперником Загитовой и Медведевой.
Татьяна Тарасова отметила, что достижение Трусовой – это настоящий рекорд.
Татьяна Тарасова (в интервью изданию «Спорт-Экспресс»):
Это мировые рекорды, достижения мирового уровня! То, что она сделала, никто в мире не повторит еще лет 10-15. А может, и 20! Будут попытки, но исполнение двух четверных – уникальный случай.