Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц
Новости России. 14-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупов.
Спортсменка исполнила этот прыжок на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Во время выступления Александра один раз упала, но не растерялась, быстро поднялась на ноги и продолжила катание.
Фото: скриношт из видео на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix
Также можно заметить, что когда у Трусовой не получилось сделать два четверных прыжка, она решила изменить тактику и сделать четверной прыжок, а следом – тройной, чтобы не рисковать упасть.
Фигуристка завоевала первое место, набрав в произвольной программе 146,70 балла и 221,44 балла по сумме программ. К слову, это мировые рекорды.
В августе ISU сообщила, что мировые рекорды, которые были установлены до сезона 2018/2019, будут считаться историческими, поскольку с нового сезона изменяется система оценивания уровня исполнения. Теперь фигуристы будут оцениваться по шкале от -5 до +5, раньше было от -3 до +3.
Фото: скриношт из видео на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix
6 сентября Трусова установила мировой рекорд и в короткой программе 74,74 балла.
Второе место на этапе Гран-при в Литве заняла Ким Е Лим из Южной Кореи 191,89 балла. Третье место также за россиянкой – Ксения Синицына набрала 187,91 балла.
Стоит отметить, что в мужском фигурном катании первый четверной лутц был выполнен американцем Брэндоном Мрозом в 2011 году.
Об Александре Трусовой заговорили ещё весной 2018 года.
Девочка продемонстрировала на соревнованиях четверной тулуп и четверной сальхов – подробности здесь.