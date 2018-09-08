Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц

Спортсменка исполнила этот прыжок на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Во время выступления Александра один раз упала, но не растерялась, быстро поднялась на ноги и продолжила катание.

Новости России. 14-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупов.

Также можно заметить, что когда у Трусовой не получилось сделать два четверных прыжка, она решила изменить тактику и сделать четверной прыжок, а следом – тройной, чтобы не рисковать упасть.

Фигуристка завоевала первое место, набрав в произвольной программе 146,70 балла и 221,44 балла по сумме программ. К слову, это мировые рекорды.

В августе ISU сообщила, что мировые рекорды, которые были установлены до сезона 2018/2019, будут считаться историческими, поскольку с нового сезона изменяется система оценивания уровня исполнения. Теперь фигуристы будут оцениваться по шкале от -5 до +5, раньше было от -3 до +3.