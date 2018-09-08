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Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц

08 сентября 2018 12:47
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Новости России. 14-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупов.  

Спортсменка исполнила этот прыжок на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Во время выступления Александра один раз упала, но не растерялась, быстро поднялась на ноги и продолжила катание.  

Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц -1

Фото: скриношт из видео на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix  

Также можно заметить, что когда у Трусовой не получилось сделать два четверных прыжка, она решила изменить тактику и сделать четверной прыжок, а следом – тройной, чтобы не рисковать упасть.  

Фигуристка завоевала первое место, набрав в произвольной программе 146,70 балла и 221,44 балла по сумме программ. К слову, это мировые рекорды.  

В августе ISU сообщила, что мировые рекорды, которые были установлены до сезона 2018/2019, будут считаться историческими, поскольку с нового сезона изменяется система оценивания уровня исполнения. Теперь фигуристы будут оцениваться по шкале от -5 до +5, раньше было от -3 до +3.  

Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц -4

Фото: скриношт из видео на YouTube-канале ISU Junior Grand Prix  

6 сентября Трусова установила мировой рекорд и в короткой программе 74,74 балла.  

Второе место на этапе Гран-при в Литве заняла Ким Е Лим из Южной Кореи 191,89 балла. Третье место также за россиянкой – Ксения Синицына набрала 187,91 балла.  

Стоит отметить, что в мужском фигурном катании первый четверной лутц был выполнен американцем Брэндоном Мрозом в 2011 году.  

Об Александре Трусовой заговорили ещё весной 2018 года.  

Девочка продемонстрировала на соревнованиях четверной тулуп и четверной сальхов – подробности здесь.  

# Фигурное катание # Александра Трусова # Видеофакт

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