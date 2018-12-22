В Минске проходят соревнования по художественной гимнастике «Baby cup»

Новости Беларуси. 20-тилетняя история «Baby Cup» – это десятки тысяч детей, тысячи номеров, сотни тренеров, а посчитать часы тренировок и литры пролитых слез от радости или разочарования просто невозможно.
Новости Беларуси. 20-тилетняя история «Baby Cup» – это десятки тысяч детей, тысячи номеров, сотни тренеров, а посчитать часы тренировок и литры пролитых слез от радости или разочарования просто невозможно.
Восхождение на спортивный Олимп именно с «Baby Cup» начинали едва ли не все белорусские чемпионки, за исключением разве что Любови Черкашиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С этими состязаниями она познакомилась уже в качестве судьи.
Сейчас «Baby Cup» – это еще и брэнд, придуманный талантливым тренером Ириной Лепарской. Сегодня в Минске под сводами Дворца спорта происходит настоящее чудо для почти 400 юных гимнасток – они становятся если не звездами, то звездочками, которые купаются в свете десятков софитов и за которыми следят тысячи глаз.
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