В Минске проходят соревнования по художественной гимнастике «Baby cup»

Новости Беларуси. 20-тилетняя история «Baby Cup» – это десятки тысяч детей, тысячи номеров, сотни тренеров, а посчитать часы тренировок и литры пролитых слез от радости или разочарования просто невозможно.

Восхождение на спортивный Олимп именно с «Baby Cup» начинали едва ли не все белорусские чемпионки, за исключением разве что Любови Черкашиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С этими состязаниями она познакомилась уже в качестве судьи.