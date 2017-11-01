Олимпийский огонь передали хозяевам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Новости Беларуси. Приближение олимпиады ознаменовала церемония передачи олимпийского огня хозяевам форума-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Приближение олимпиады ознаменовала церемония передачи олимпийского огня хозяевам форума-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
31 октября в Афинах греческая сторона традиционно передала пламя стране-хозяйке будущих стартов. Олимпийский огонь, зажженный 24 октября, в течение недели путешествовал по территории Греции, а сейчас отправляется на азиатский континент.
Эстафета огня, маршрут которой составит символичные 2018 километров, стартует 1 ноября в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут символ Игр по всей территории Южной Кореи, а 9 февраля огонь будет доставлен на олимпийский стадион.