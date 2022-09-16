Стартовал 22-й тур ЧБ по футболу – итоги матчей 16 сентября

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 22-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании дня три дуэли. Центральный матч начался в 21:00. Сражались лидеры турнирной таблицы – солигорский «Шахтер» и минский «Энергетик».

Также свой поединок провели «Витебск» и БАТЭ. Борисовчане в национальном первенстве шли на четвертом месте. А оппоненты явные аутсайдеры. Всего 18 очков смогли добыть хозяева в 21 противостоянии. Итоговый счет 1:1 в пользу БАТЭ.