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Стартовал 22-й тур ЧБ по футболу – итоги матчей 16 сентября

16 сентября 2022 20:31
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 22-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании дня три дуэли. Центральный матч начался в 21:00. Сражались лидеры турнирной таблицы – солигорский «Шахтер» и минский «Энергетик».  

Стартовал 22-й тур ЧБ по футболу – итоги матчей 16 сентября-1

Также свой поединок провели «Витебск» и БАТЭ. Борисовчане в национальном первенстве шли на четвертом месте. А оппоненты явные аутсайдеры. Всего 18 очков смогли добыть хозяева в 21 противостоянии. Итоговый счет 1:1 в пользу БАТЭ.  

Стартовал 22-й тур ЧБ по футболу – итоги матчей 16 сентября-4

Отметим еще один из матчей дня. Минское «Динамо» дома уверенно обыграло «Гомель» – 3:0. Тур продолжится в субботу и в воскресенье, 17 и 18 сентября.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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