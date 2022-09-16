ЧБ по хоккею: «Неман» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5

Новости Беларуси. Хоккейные дружины продолжают выяснять отношения в рамках чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании дня значились три дуэли.
Новости Беларуси. Хоккейные дружины продолжают выяснять отношения в рамках чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании дня значились три дуэли.
В одном из поединков клюшки скрестили гродненский «Неман» и оршанский «Локомотив». Коллективы в нынешнем сезоне показывают неплохую игру. И их противостояние получилось принципиальным. Счет открыли хозяева уже в первом периоде. Однако под самый занавес оршанцы сравняли. Всего за 31 секунду до перерыва шайбу забросил Андрей Перегуда.
Итоги состязаний такие: «Витебск» победил «Динамо Молодечно» со счетом 3:0, «Неман» – проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5. Ну а в матче «Лиды» против «Бреста» после дополнительного времени итог 4:5 в пользу брестчан.
Матчи в рамках экстралиги продолжатся в субботу, 17 сентября.