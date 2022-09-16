Матч был очень напряжённый – минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» на чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Матчем с «Ак Барсом» минское «Динамо» практически завершило, а фактически начало новую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, совсем недавно турнирные пути соперников уже пересекались. И тогда сильнее были «зубры».

Нынче все началось тоже неплохо. Это наш Меркли открыл счет. Так команды и отправились отдыхать. А вот второй отрезок поначалу ничего хорошего нам не сулил. «Ак Барс» сходу отыгрался, а затем и вовсе вышел вперед. Примечательно, что обе шайбы представители Казани забросили в тот момент, когда их на площадке было меньше. Но не прошло и двух минут, как минчанам удалась голевая атака. Так и ушли на перерыв – при 2:2 на табло.