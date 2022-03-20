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Колячонок отметился силовым приёмом, а у Шаранговича – личный рекорд. В НХЛ опять звучат фамилии белорусов

20 марта 2022 18:33
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Новости Беларуси. Ханты-Мансийск принял альтернативную зимнюю Паралимпиаду. И снова наши на гребне волны. Хотя белорусы выступали исключительно в лыжных гонках и биатлоне, они собрали целую россыпь медалей. Всего четыре дня – и 16 наград, пять золотых, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В понедельник, 21 марта, команда возвращается на родину.

Колячонок отметился силовым приёмом, а у Шаранговича – личный рекорд. В НХЛ опять звучат фамилии белорусов-1

7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске. Подробности здесь

В хоккейной Экстралиге определились полуфиналисты. За Кубок Президента поспорят действующий чемпион «Юность» и «Неман», а так же «Металлург» и «Шахтер». Первая игра намечена на 26 марта. Серия продолжится до четырех побед.

Колячонок отметился силовым приёмом, а у Шаранговича – личный рекорд. В НХЛ опять звучат фамилии белорусов-4

В НХЛ опять звучат фамилии белорусов. Отметился Колячонок, личный рекорд у Шаранговича – 15 шайб, а вот Александр Овечкин обошел Яромира Ягра и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ – 767 шайб.

# Спортивные соревнования # Александр Овечкин # Яромир Ягр # Владислав Колячонок # Егор Шарангович # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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