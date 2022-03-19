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«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске

19 марта 2022 18:27
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В Ханты-Мансийске завершился третий день международного турнира «Мы вместе. Спорт». У наших паралимпийцев россыпь медалей: два золота и пять бронзовых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске-1

Не оставили шансов соперникам Валентина Шиц и Светлана Сахоненко. Они стали чемпионками состязаний на дистанциях 15 километров в разных категориях. Также на подиум 19 марта поднимались Дарья Федькович, Лидия Лобан, Юрий Голуб, Дмитрий Лобан и Роман Свириденко.

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске-4

Василий Лебедев, тренер по лыжным гонкам и биатлону РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Конечно, собраться психологически тяжело с такими тяжелыми переездами, но ребята боролись.

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске-7

Дмитрий Будилович, лидер Светланы Сахоненко:
У нас всегда, после каждой гонки есть обсуждения, перед гонкой мы обязательно просматриваем трассу, обсуждаем, где и какие нюансы, где лучше поработать, где дольше посидеть, как правильно повороты пройти максимально комфортно, максимально отыграть больше времени.

«Тренировки – самая тяжёлая часть». 7 наград выиграли белорусские паралимпийцы в 3-й день турнира в Ханты-Мансийске-10

Светлана Сахоненко, победительница турнира:
Мы здесь уже показываем мастерство, которое отработано годами. Но тренировки – самая тяжелая часть. Посмотрите, какая поддержка, на паралимпийских соревнованиях очень мало всегда болельщиков, поэтому мы не видели такого количества людей, которые так тепло и уютно нас встречают.

# Спортивные соревнования # Валентина Шиц # Светлана Сахоненко # Василий Лебедев # Дарья Федькович # Лидия Лобан # Юрий Голуб # Дмитрий Будилович # Дмитрий Лобан # Роман Свириденко # Фотофакт

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