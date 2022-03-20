«Каждый должен заниматься своим делом». Тренер призёра Олимпиады о том, как воспитать чемпиона

​​​​​Новости Беларуси. Новый олимпийский цикл стартовал, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Какие планы у серебряного призера Пекина Антона Смольского на 2026 год и есть ли мотивация? Интервью спортсмена и его тренера Василия Большакова. Юлия Силипицкая:

Вы сделали какие-то выводы на перспективу?

Василий Большаков, старший тренер юниорской сборной Беларуси по биатлону:

Мы сейчас говорим, как будто мы готовились вдвоем и выступали. На самом деле на протяжении последних лет, в частности в подготовку очень много тренеров участвовало в работе с Антоном и помогали. Чтобы сказать, что один тренер воспитал, снизу доверху довел спортсмена… Юлия Силипицкая:

Вы такой скромный. Скажите мне честно, на Италию настроены? Василий Большаков:

Конечно, настрой. Позволяет и возраст, и все. Поэтому сейчас, не откладывая, побыстрее сделать реабилитацию с коленным суставом. У Смольского есть крепкий фундамент, который позволит долго держаться в элите Юлия Силипицкая:

У него реально есть потенциал?

Василий Большаков:

У него есть достаточно крепкий фундамент, сделанный за последние годы, который позволит долго держаться в элите спортсменов мировых. «Антон боец в более спринтерских видах» Юлия Силипицкая:

И ни на одной пока дистанции? Василий Большаков:

В общем-то, если брать по аналитике всех выступлений, то все-таки, мне кажется, что Антон боец в более спринтерских видах. За следующий 4-летний цикл функциональные возможности вырастут, скорость на дистанции будет соответствовать мировым лидерам. Поэтому, я думаю, получится борьба и в спринтерской гонке. Юлия Силипицкая:

Почему он у вас все время один и один? Василий Большаков:

Некоторые тренеры считают: все мое, мой спортсмен, я буду долбать его. Юлия Силипицкая:

То есть вы не едете, чтобы его не долбать?