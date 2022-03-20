«Каждый должен заниматься своим делом». Тренер призёра Олимпиады о том, как воспитать чемпиона
Новости Беларуси. Новый олимпийский цикл стартовал, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Какие планы у серебряного призера Пекина Антона Смольского на 2026 год и есть ли мотивация?
Интервью спортсмена и его тренера Василия Большакова.
Юлия Силипицкая:
Вы сделали какие-то выводы на перспективу?
Василий Большаков, старший тренер юниорской сборной Беларуси по биатлону:
Мы сейчас говорим, как будто мы готовились вдвоем и выступали. На самом деле на протяжении последних лет, в частности в подготовку очень много тренеров участвовало в работе с Антоном и помогали. Чтобы сказать, что один тренер воспитал, снизу доверху довел спортсмена…
Юлия Силипицкая:
Вы такой скромный. Скажите мне честно, на Италию настроены?
Василий Большаков:
Конечно, настрой. Позволяет и возраст, и все. Поэтому сейчас, не откладывая, побыстрее сделать реабилитацию с коленным суставом.
У Смольского есть крепкий фундамент, который позволит долго держаться в элите
Юлия Силипицкая:
У него реально есть потенциал?
Василий Большаков:
У него есть достаточно крепкий фундамент, сделанный за последние годы, который позволит долго держаться в элите спортсменов мировых.
«Антон боец в более спринтерских видах»
Юлия Силипицкая:
И ни на одной пока дистанции?
Василий Большаков:
В общем-то, если брать по аналитике всех выступлений, то все-таки, мне кажется, что Антон боец в более спринтерских видах. За следующий 4-летний цикл функциональные возможности вырастут, скорость на дистанции будет соответствовать мировым лидерам. Поэтому, я думаю, получится борьба и в спринтерской гонке.
Юлия Силипицкая:
Почему он у вас все время один и один?
Василий Большаков:
Некоторые тренеры считают: все мое, мой спортсмен, я буду долбать его.
Юлия Силипицкая:
То есть вы не едете, чтобы его не долбать?
Василий Большаков:
Нет, просто каждый должен заниматься своим делом. На своем этапе отработать, вот и все.
Юлия Силипицкая:
Есть ли ребята, которые могут за эти 4 цикла, пока Антон засыпает с мыслями об Италии, подтянуться к нему?
Василий Большаков:
По результатам это лучшие люди в стране по рейтингу, и достаточно коллектив ровненький. И 2003-2004 года 10-12 человек, которые могут между собой. Явного лидера нет, но все на таком неплохом уровне. Через 4 года они выходят из юниорского возраста, и чтобы он не расслаблялся, будем его...
«От лучшего искать лучшее тоже, наверное, не вариант». О планах на следующий цикл
Юлия Силипицкая:
Его подготовка на следующий олимпийский цикл будет сродни этой?
Василий Большаков:
От лучшего искать лучшее тоже, наверное, неправильный вариант, и кардинально ломать... Мы это тоже уже проходили, когда разные тренеры меняются и каждый по своему пытается что-то сделать. Поэтому лучше, чтобы у нас все сохранилось и на этом фоне, на базовой модели, добавлять.
Серебряный призер Пекина-2022 Антон Смольский о планах на следующий олимпийский цикл. Подробнее здесь.