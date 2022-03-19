В Минске проходят чемпионат и первенство страны по танцевальному спорту. Участвуют более 800 танцоров

Минск стал площадкой для чемпионата и первенства страны по танцевальному спорту.
Тему продолжит Артем Шукалович.
Минск стал площадкой для чемпионата и первенства страны по танцевальному спорту.
Тему продолжит Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
В минском Дворце спорта 19 марта не протолкнуться. И это не удивительно. Ведь здесь стартовали чемпионат и первенство страны по танцевальному спорту, которые собрали участников всех возрастов из самых разных регионов. Дуэты и сольные исполнители проводят последние репетиции и с нетерпением ждут своих выступлений, чтобы доказать, что именно они достойны наград высшей пробы.
Эти соревнования – плановые. И проводятся ежегодно с целью определения сильнейших спортсменов в своих возрастных категориях. Тем более, что чемпионат с каждым разом привлекает все больше внимания. Сейчас для участия в нем зарегистрировалось более 800 танцоров. Помимо количества исполнителей, неизменно продолжает расти и уровень их мастерства.
Дмитрий Белявский, главный судья чемпионата:
Первый тур в этом сезоне показывает значительный прирост количества участников по сравнению с прошлым годом. И мы наблюдаем не только прирост количественный, но и прирост качественный. Достаточно жесткая конкурентная борьба сейчас на площадке идет. Судьи оценивают практически не сходя с места группу за группой. И завтра к этим судьям добавятся еще международные арбитры. И я думаю, что мы завтра определим лучших в чемпионате первенства республики Беларусь.
Валерия Довжик, Матвей Блудов, участники соревнований:
Стараемся выезжать каждый год. То есть, федерация наша проводит чемпионаты три раза в год, что, я считаю, очень круто. На каждый мы стараемся съездить, поучаствовать, получить опыт какой-то.
Не обошлось и без новшеств. В 2022 году в рамках чемпионата и первенства страны стартует новый уникальный проект «Стань Чемпионом» – соревнования для начинающих спортсменов, организованные при поддержке Президентского спортивного клуба.
Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Это соревнования республиканские для начинающих спортсменов, которые только начинают свой путь. И мы стараемся поощрять для развития массового спорта. Мы делаем специальную программу, специальные подарки совместно с Президентским спортивным клубом для того, чтобы сделать этот проект более привлекательным для юных спортсменов. Тот, кто даже еще не думал, каким видом спорта заняться, когда посмотрит на картинку, естественно, мы уверены, что придет именно в танцевальный спорт.
В субботу определялись лучшие дуэты и соло-исполнители по классам в своих возрастных группах. А в воскресенье в расписании открытые противостояния. И, конечно же, выступления в рамках турнира «Стань Чемпионом».