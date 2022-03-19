В Минске проходят чемпионат и первенство страны по танцевальному спорту. Участвуют более 800 танцоров

Минск стал площадкой для чемпионата и первенства страны по танцевальному спорту. Тему продолжит Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

В минском Дворце спорта 19 марта не протолкнуться. И это не удивительно. Ведь здесь стартовали чемпионат и первенство страны по танцевальному спорту, которые собрали участников всех возрастов из самых разных регионов. Дуэты и сольные исполнители проводят последние репетиции и с нетерпением ждут своих выступлений, чтобы доказать, что именно они достойны наград высшей пробы.

Эти соревнования – плановые. И проводятся ежегодно с целью определения сильнейших спортсменов в своих возрастных категориях. Тем более, что чемпионат с каждым разом привлекает все больше внимания. Сейчас для участия в нем зарегистрировалось более 800 танцоров. Помимо количества исполнителей, неизменно продолжает расти и уровень их мастерства.

Дмитрий Белявский, главный судья чемпионата:

Первый тур в этом сезоне показывает значительный прирост количества участников по сравнению с прошлым годом. И мы наблюдаем не только прирост количественный, но и прирост качественный. Достаточно жесткая конкурентная борьба сейчас на площадке идет. Судьи оценивают практически не сходя с места группу за группой. И завтра к этим судьям добавятся еще международные арбитры. И я думаю, что мы завтра определим лучших в чемпионате первенства республики Беларусь.

Валерия Довжик, Матвей Блудов, участники соревнований:

Стараемся выезжать каждый год. То есть, федерация наша проводит чемпионаты три раза в год, что, я считаю, очень круто. На каждый мы стараемся съездить, поучаствовать, получить опыт какой-то.

Не обошлось и без новшеств. В 2022 году в рамках чемпионата и первенства страны стартует новый уникальный проект «Стань Чемпионом» – соревнования для начинающих спортсменов, организованные при поддержке Президентского спортивного клуба.