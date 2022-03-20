«Это программа минимум». Антон Смольский о планах на следующий олимпийский цикл

Новости Беларуси. Новый олимпийский цикл стартовал, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Какие планы у серебряного призера Пекина Антона Смольского на 2026 год и есть ли мотивация?

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

Летом Василий Вячеславович говорит: «Возьмешь медаль на Олимпиаде, решим какой-нибудь вопрос». Есть некоторая эйфория от медали, но это уже пройденный этап моей жизни. Когда начались медали Кубка мира, я уже целенаправленно понимал, что медаль может быть при идеальной стрельбе. В начале сезона присутствует волнение, причем ты его не контролируешь. Мандраж от того, что ты не знаешь свою позицию в итоговом протоколе. Когда уже сезон полноценно идет, ты понимаешь при стрельбе, какое место будешь занимать.

Юлия Силипицкая:

И один там себе все это делал?

Антон Смольский:

Василий Вячеславович старается не влазить в голову, он помогает мне, дает самому настроиться, самому принимать решение. И это лучше, чем тратить время на напутствие, на собрание.

Италия – в моей голове, хочется показать там свой максимум

Юлия Силипицкая:

Антон, для тебя Италия?

Антон Смольский:

Больше готовлюсь к следующему году и последующим Кубкам мира. Конечно, Италия есть в некоторых местах в моей голове, хочется показать там свой максимум, потому что, я понимаю, у меня есть резерв, над которым буду работать в ближайшие 4 года.