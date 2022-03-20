«Это программа минимум». Антон Смольский о планах на следующий олимпийский цикл
Новости Беларуси. Новый олимпийский цикл стартовал, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Какие планы у серебряного призера Пекина Антона Смольского на 2026 год и есть ли мотивация?
Интервью спортсмена и его тренера Василия Большакова.
Когда начинался Кубок мира, понимал, что медаль может быть при идеальной стрельбе
Юлия Силипицкая, СТВ:
Это медаль, это уже летопись?
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:
Летом Василий Вячеславович говорит: «Возьмешь медаль на Олимпиаде, решим какой-нибудь вопрос». Есть некоторая эйфория от медали, но это уже пройденный этап моей жизни. Когда начались медали Кубка мира, я уже целенаправленно понимал, что медаль может быть при идеальной стрельбе. В начале сезона присутствует волнение, причем ты его не контролируешь. Мандраж от того, что ты не знаешь свою позицию в итоговом протоколе. Когда уже сезон полноценно идет, ты понимаешь при стрельбе, какое место будешь занимать.
Юлия Силипицкая:
И один там себе все это делал?
Антон Смольский:
Василий Вячеславович старается не влазить в голову, он помогает мне, дает самому настроиться, самому принимать решение. И это лучше, чем тратить время на напутствие, на собрание.
Италия – в моей голове, хочется показать там свой максимум
Юлия Силипицкая:
Антон, для тебя Италия?
Антон Смольский:
Больше готовлюсь к следующему году и последующим Кубкам мира. Конечно, Италия есть в некоторых местах в моей голове, хочется показать там свой максимум, потому что, я понимаю, у меня есть резерв, над которым буду работать в ближайшие 4 года.
Юлия Силипицкая:
Максимум это вот это или…?
Юлия Силипицкая:
Это программа минимум. Поэтому будем целенаправленно работать.
Юлия Силипицкая:
Вы себя чувствуете спринтером?
Антон Смольский:
Конечно, мне подходит больше 10 километров, потому что более короткая дистанция, на которой нужно работать каждый метр.
Юлия Силипицкая:
Уфа. Какие впечатления?
Антон Смольский:
Конечно, я в Уфе был впервые, и благодарность тому городу за теплый прием. Понравился рельеф трассы: очень крутой, рабочий, в плане набора высоты. Много тяжелых подъемов, много тяжелых отрезков, именно на самой дистанции, где неподготовленный атлет будет себя очень тяжело чувствовать.
Юлия Силипицкая:
Тебе нравится когда потяжелее?
Антон Смольский:
Все зависит от состояния. Когда в хорошей форме, тогда хочется трассу потяжелее, чтобы реализовать себя полностью.
«XXI век на дворе, и спорт – это борьба умов и технологий»
Юлия Силипицкая:
Тебе конкуренция в кайф?
Антон Смольский:
У меня много идей для тренировок, много информации, которую мне хочется реализовать в тренировочном процессе, и, конечно, я изначально попробую это, если сработает – поделюсь с товарищами по команде. Для меня это несложно, не жалко. XXI век на дворе, и спорт – это борьба умов и технологий. То есть все спортсмены, например, на Кубке мира, примерно одного уровня. Если брать двадцатку, они по всем физиологическим показателям примерно одинаковые. И здесь уже отдается предпочтение тактике, технике передвижения.
Меня мотивируют хорошие результаты. Когда я добиваюсь хороших результатов, я понимаю, что делаю все правильно, и мне хочется продолжать двигаться в этом направлении.
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