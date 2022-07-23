Спортсменка нацкоманды по биатлону: мы с девчонками друг друга подстёгиваем, от этого больше прогресс на тренировках

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту – Кубку Содружества, который намечен на конец августа. Примет международный старт Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Силипицкая, СТВ: Сегодня в женской команде ощутима внутренняя конкуренция. Сразу три красавицы-спортсменки метят в лидеры. Пока им это трудновато, но перспективы большие. Алина Пильчук, Юлия Ковалевская и Дарья Кудаева дружны, но вне тренировок.

Дарья Кудаева, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:

Понятное дело, что мы с девчонками друг друга подстегиваем. Одна тянется за другой. От этого, я думаю, лучше, больше прогресс на тренировках. Ну, конечно, улучшать результаты с каждой гонкой и уже готовиться к Олимпиаде, готовиться к медалям и на международном уровне, и на Олимпиаде.