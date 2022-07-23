Прямой эфир

Спортсменка нацкоманды по биатлону: мы с девчонками друг друга подстёгиваем, от этого больше прогресс на тренировках

23 июля 2022 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту – Кубку Содружества, который намечен на конец августа. Примет международный старт Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменка нацкоманды по биатлону: мы с девчонками друг друга подстёгиваем, от этого больше прогресс на тренировках-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Сегодня в женской команде ощутима внутренняя конкуренция. Сразу три красавицы-спортсменки метят в лидеры. Пока им это трудновато, но перспективы большие. Алина Пильчук, Юлия Ковалевская и Дарья Кудаева дружны, но вне тренировок.

Спортсменка нацкоманды по биатлону: мы с девчонками друг друга подстёгиваем, от этого больше прогресс на тренировках-4

Дарья Кудаева, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:
Понятное дело, что мы с девчонками друг друга подстегиваем. Одна тянется за другой. От этого, я думаю, лучше, больше прогресс на тренировках. Ну, конечно, улучшать результаты с каждой гонкой и уже готовиться к Олимпиаде, готовиться к медалям и на международном уровне, и на Олимпиаде.

Как национальная команда Беларуси по биатлону готовится к первому летнему старту, читайте здесь.

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Алина Пильчук # Юлия Ковалевская # Дарья Кудаева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»
23 июля 2022 14:20

Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»

«Фестиваль человеческих возможностей». Какие дистанции предусмотрены на «Минском триатлоне – 2022»?
22 июля 2022 20:43

«Фестиваль человеческих возможностей». Какие дистанции предусмотрены на «Минском триатлоне – 2022»?

Во Дворце гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальная роза»
22 июля 2022 20:38

Во Дворце гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальная роза»