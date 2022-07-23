Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»

Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту – Кубку Содружества, который намечен на конец августа. Примет международный старт Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Силипицкая, СТВ: Летняя подготовка для большей части биатлонистов очень тяжелая. В отличие от зимней здесь иное скольжение и техническое передвижение. Не каждый профессионал любит жесткую поверхность. Даже если ты обладатель олимпийской медали, лыжероллеры даются не так легко, как кажется.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр:

Для меня лето – это всегда очень сложно, потому что хочется максимально подготовиться к зимним соревнованиям, выйти с хорошим настроем, с хорошими силами и показывать достойный результат. Мотивацию не теряем, работаем примерно так же, как и в прошлом цикле олимпийском. Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат.