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Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»

23 июля 2022 14:20
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Новости Беларуси. Национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту – Кубку Содружества, который намечен на конец августа. Примет международный старт Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Летняя подготовка для большей части биатлонистов очень тяжелая. В отличие от зимней здесь иное скольжение и техническое передвижение. Не каждый профессионал любит жесткую поверхность. Даже если ты обладатель олимпийской медали, лыжероллеры даются не так легко, как кажется.

Антон Смольский: «Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат»-4

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр:
Для меня лето это всегда очень сложно, потому что хочется максимально подготовиться к зимним соревнованиям, выйти с хорошим настроем, с хорошими силами и показывать достойный результат. Мотивацию не теряем, работаем примерно так же, как и в прошлом цикле олимпийском. Пытаемся наработать интересные схемы тренировок, чтобы повысить свой результат.

Спортсменка нацкоманды по биатлону: мы с девчонками друг друга подстегиваем, от этого больше прогресс на тренировках. Читайте здесь.

# Биатлон # Антон Смольский # Юлия Силипицкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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