Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме

Илья Ивашко уступил на старте турнира категории 1000 в Риме. Белорус не смог одолеть 38-летнего Стэна Вавринку из Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник за плечами имеет три победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Однако сейчас в туре успехами не отличается. Но тем не менее Ивашко без шансов уступил теннисному ветерану. Итоговые цифры – 6:2, 6:4 в пользу оппонента. Однако белорусским болельщикам есть за кем следить на турнире.