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Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме

10 мая 2023 20:25
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Илья Ивашко уступил на старте турнира категории 1000 в Риме. Белорус не смог одолеть 38-летнего Стэна Вавринку из Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме-1

Соперник за плечами имеет три победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Однако сейчас в туре успехами не отличается. Но тем не менее Ивашко без шансов уступил теннисному ветерану. Итоговые цифры – 6:2, 6:4 в пользу оппонента. Однако белорусским болельщикам есть за кем следить на турнире.

Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме-4

Напомним, накануне во второй круг пробилась Александра Саснович, там она будет играть против хорватки Донны Векич. Арина Соболенко и Виктория Азаренко также начнут выступления со второго раунда. Кроме этого, после победы в Мадриде Виктория вновь попытает счастье в парном разряде в тандеме с Беатрис Хаддад Майя.

# Теннис # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Стэн Вавринка # Донна Векич # Фотофакт

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