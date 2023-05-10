Ивашко уступил швейцарцу на старте теннисного турнира в Риме

Илья Ивашко уступил на старте турнира категории 1000 в Риме. Белорус не смог одолеть 38-летнего Стэна Вавринку из Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Ивашко уступил на старте турнира категории 1000 в Риме. Белорус не смог одолеть 38-летнего Стэна Вавринку из Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперник за плечами имеет три победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Однако сейчас в туре успехами не отличается. Но тем не менее Ивашко без шансов уступил теннисному ветерану. Итоговые цифры – 6:2, 6:4 в пользу оппонента. Однако белорусским болельщикам есть за кем следить на турнире.
Напомним, накануне во второй круг пробилась Александра Саснович, там она будет играть против хорватки Донны Векич. Арина Соболенко и Виктория Азаренко также начнут выступления со второго раунда. Кроме этого, после победы в Мадриде Виктория вновь попытает счастье в парном разряде в тандеме с Беатрис Хаддад Майя.