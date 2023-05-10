Теннис. Саснович вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв представительницу Канады

Боевая, волевая и заслуженная победа. Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного тысячника в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном противостоянии белоруска прошла представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Первый сет взяла наша спортсменка – 7:6. Во втором сильнее была уже оппонентка – 6:4. В третьем отечественная теннисистка горела – 0:3, однако затем выиграла 6 геймов подряд и в итоге отпраздновала победу.