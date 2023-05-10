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Теннис. Саснович вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв представительницу Канады

10 мая 2023 13:08
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Боевая, волевая и заслуженная победа. Александра Саснович пробилась во второй круг теннисного тысячника в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном противостоянии белоруска прошла представительницу Канады Лейлу Фернандес.  

Теннис. Саснович вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв представительницу Канады-1

Первый сет взяла наша спортсменка – 7:6. Во втором сильнее была уже оппонентка – 6:4. В третьем отечественная теннисистка горела – 0:3, однако затем выиграла 6 геймов подряд и в итоге отпраздновала победу.  

Во втором круге Саснович будет играть против хорватки Донны Векич.  

# Теннис # Александра Саснович # Лейла Фернандес # Донна Векич # Фотофакт

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