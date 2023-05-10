«Здесь дети раскрываются». В Минске прошли финальные этапы соревнований по волейболу «Мяч над сеткой»
Новости Беларуси. На базе столичного РГУОР началась серия финальных этапов республиканских соревнований детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.
С ноября по апрель в различных регионах страны состоялись предварительные этапы. Команды юных волейболистов прошли серьезное сито отбора – в 2023 году 80 коллективов приняли участие в квалификационных соревнованиях. И в столицу в финальный раунд попали самые лучшие дружины. Здесь в упорной и напряженной борьбе команды выявили сильнейших.
Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:
«Мяч над сеткой» – это настоящая платформа для просмотра талантливых и одаренных детей. Именно здесь дети раскрываются, показывают свой спортивный потенциал. И в будущем, поверьте мне, здесь обязательно будут звезды белорусского волейбола. В этом году тон, конечно, задает столичная дружина. СДЮШОР волейбольного клуба «Минск» была представлена 15 командами, и очень достойно представляют свою школу. Мозырская школа, гродненская школа не отстают, достойно представляют свои области и показывают хороший результат.
Победителями республиканских соревнований «Мяч над сеткой» стали дружины юношей и девушек 2011 года рождения из СДЮШОР волейбольного клуба «Минск». В возрастной категории 2009 года победу одержали: у девушек – Гродненская СДЮШОР имени Сапеги, у юношей – команда центра олимпийской подготовки города Жлобина.