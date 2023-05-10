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ВК «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси седьмой раз подряд

10 мая 2023 20:24
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Новости Беларуси. «Шахтер» – чемпион Беларуси по волейболу сезона 2022/2023. Солигорская дружина взяла трофей в седьмой раз подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ВК «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси седьмой раз подряд-1

В финальной серии «горняки» вновь оставили с серебром «Строитель». 10 мая состоялась заключительная третья встреча. Шахтер праздновал викторию со счетом 25:20, 25:20, 25:15. Таким образом, столичный коллектив не смог победить ни в одном матче решающего раунда. Однако отметим, без борьбы не обошлось. Но в ключевые моменты сильнее были подопечные Виктора Бекши.  

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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