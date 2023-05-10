ВК «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси седьмой раз подряд

Новости Беларуси. «Шахтер» – чемпион Беларуси по волейболу сезона 2022/2023. Солигорская дружина взяла трофей в седьмой раз подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальной серии «горняки» вновь оставили с серебром «Строитель». 10 мая состоялась заключительная третья встреча. Шахтер праздновал викторию со счетом 25:20, 25:20, 25:15. Таким образом, столичный коллектив не смог победить ни в одном матче решающего раунда. Однако отметим, без борьбы не обошлось. Но в ключевые моменты сильнее были подопечные Виктора Бекши.