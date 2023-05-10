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В Минске завершился второй этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

10 мая 2023 14:39
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В Минске завершился второй этап международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне состоялся финальный турнир у женщин.  

В Минске завершился второй этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-1

Весь пьедестал заняли российские спортсменки. Золотую награду завоевала Екатерина Этина, ранее выступавшая за Беларусь. Серебро и бронза у Софии Козловой и Юлии Сергеевой соответственно. Лучшей из белорусок стала Виолетта Гуреева, которая остановилась в шаге от призовой тройки.  

В Минске завершился второй этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-4

Стоит отметить, что после трех видов программы наибольшую сумму баллов имела наша Ольга Силкина. Однако заключительная дисциплина – лазер-ран – внесла свои коррективы. Спортсменка пересекла финишную черту второй, но была дисквалифицирована из-за изменения маршрута на последнем круге.  

В Минске завершился второй этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-7

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:  
Была очень бескомпромиссная борьба, были определенные ошибки со стороны наших спортсменов, которые позволили нашим друзьям из Российской Федерации занять более высокие места. Но всем очень понравились соревнования, была бескомпромиссная борьба. И очень приятно было, что в такой великий праздник, День Победы, все-таки действительно определился чемпион у нас. И мы очень счастливы, что наши спортсмены показали очень высокие, достойные международного и мирового уровня результаты.  

Следующий этап розыгрыша пройдет с 28 мая по 3 июня в Москве, финал турнира состоится в Минске с 16 по 21 августа.  

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Фотофакт

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