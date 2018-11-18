Илья Авербух: «Минск-Арена» – замечательная площадка для ЧЕ

Новости Беларуси. На неделе белорусскую столицу посетила знаковая персона из мира фигурного катания – Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и многократный призер чемпионатов мира и Европы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Совсем скоро он привезет в Минск свое ледовое шоу. Итак, в гостях у программы «Неделя спорта» Илья Авербух. Илья, вы – пример того, что можно заниматься любимым делом и по завершении карьеры. Как пришла мысль ставить такие удивительные шоу?

Илья Авербух:

Это было достаточно давно, в этом году празднуем 15-летие с момента моего первого шоу. Многие ребята, с которыми я начинал это дело, стояли у истоков. Поэтому для нас юбилей – достаточно знаковая дата. За это время сделали настолько много и в жанре ледовых шоу, и в жанре ледовых спектаклей, что даже сами не верим. И я рад, что есть силы идти дальше.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах В составе очень много звёзд, которые долгое время бок о бок идут с вами, тяжело ли их удерживать столько времени?

Илья Авербух:

Как я говорил, было тяжело 15 лет назад. А сейчас не преувеличу, если скажу, что мы стали одной семьёй, одним целым. Мы поддерживаем друг друга: я всегда стараюсь придумать что-то новое, в свою очередь, ребята остаются в блестящей спортивной форме. И многие, даже из тех, кто является действующими спортсменами, удивляются, как давно завязавшие со спортом, выглядят более актуальными. Конечно, в программе уже не сложнейших элементов, но скорость, поддержки, проникновение в образ и актёрское мастерство. Ребята знают, что я ставлю высокую планку, которые соответствуют их олимпийским амбициям, поэтому мне не составляет большого труда вести их за собой. Многие стремятся попасть к нам в коллектив, и это как знак качества.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/

О «Щелкунчике»: Это очень качественный и амбициозный спектакль Афиша обещает умопомрачительные декорации, однако мы знаем, что уделяется много внимания элементам сцены, чем будете удивлять? Илья Авербух:

Действительно, «Щелкунчика», с позволения сказать», эксплуатируют многие. Не всегда это профессиональные постановки, люди покупаются на громкое название, после чего разочаровываются. Конечно, я надеюсь, что у нас такого не будет, потому что это очень качественный и амбициозный спектакль. Что касается декораций, они располагаются так, чтобы все зрители могли их увидеть. Для этого сама установка должна быть 60 метров в длину и 10-15 в высоту. Помимо фигуристов задействован профессиональный ледовый коллектив, ледовый балет, танцоры современной хореографии. Зритель увидит и цирковые элементы. Отмечу, что будет живой звук. Дадим сразу три представления один за одним. Да, это амбициозная цель, но я очень хотел приехать в Минск вновь. Главная цель нашего спектакля – создать волшебное, новогоднее настроение.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/

«Минск-Арена» – замечательная площадка для ЧЕ Илья, а вам знаком такой термин, как белорусское фигурное катание? Илья Авербух:

Конечно. Я не могу сказать, что в Беларуси нет фигурного катания. Ваши ребята неплохо выступали на различных престижных состязаниях, громко о себе заявляли. Сейчас небольшой спад. Но думаю, что грядущий чемпионат Европы, который пройдёт в Минске, соберёт всю арену. И это даст толчок к развитию этого вида спорта. «Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду Вы не раз были на «Минск-Арене». Как оцените уровень подготовки льда? Илья Авербух:

Хочу сказать, что в целом, уровень подготовки Беларуси к столь масштабным мероприятиям всегда соответствует высочайшим требованиям. Уверен, что этот чемпионат Европы будет одним из лучших, и «Минск-Арена» – замечательная площадка для подобных мероприятий по всем параметрам.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/

«В России созданы муниципальные катки исключительно для фигурного катания. Это единственно правильное решение» Белорусские фигуристы часто сетуют на то, что, несмотря на большое количество арен, льда всё равно не хватает. Как дела с этим обстоят в России? Илья Авербух:

Надо признать, что эта проблема общая. Ледовые дворцы хотят зарабатывать, выбирают коммерческий путь. Конечно, когда мужики из любительских хоккейных лиг могут позволить себе арендовать лёд, фигуристы задвигаются, например, переносят тренировки на более неудобное время. Но в России созданы муниципальные катки исключительно для фигурного катания, куда не пускают хоккей. На мой взгляд, это единственно правильное решение. Ведь как только хоккеисты заходят во дворец, фигурное катание исчезает, просто потому, что хоккей гораздо более коммерчески привлекателен.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко «Верю, что в ближайшее время и в Беларуси появятся фигуристы европейского уровня» Как думаете, что ждёт фигурное катание в ближайшем будущем?

Илья Авербух:

Думаю, что несмотря ни на что, оно будет развиваться. Этот вид спорта любят и в Европе, и в Северной Америке, и в России сейчас есть определённый «бум». Верю, что в ближайшее время и в Беларуси появятся фигуристы европейского уровня. При условиях, которые созданы в вашей стране, нужно привлекать сильных тренеров, и тогда всё будет хорошо. Председатель БСК Юлия Комлева: Фигурное катание на коньках может стать одним из популярных видов спорта в Беларуси В современном фигурном катании Илья Авербух это продюсер или спортсмен? Илья Авербух:

Ну, какой я спортсмен? Конечно, я никакой не спортсмен. Я занимаюсь многими вещами: это и режиссирование постановок, ставлю программы для любителей, и, конечно же, для профессионалов. Последние три года, за исключением последнего сезона, работал с Женей Медведевой.



Источник фото: instagram.com/averbukhofficial/