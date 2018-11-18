Юрий Пунтус: «Складывается ощущение, что мы не любим свой футбол»

Новости Беларуси. На неделе наш корреспондент Наталья Федорцова встретилась с Юрием Пунтусом, известным футбольным тренером, стоявшим у руля национальной команды в 2006-2007 годах, долгое время тренировавшим «молодежку», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Разговор был о белорусском футболе. Наталья Федорцова, СТВ:

В последний год вы пропали с радаров белорусского футбола, чем занимались это время? Юрий Пунтус, главный тренер сборной Беларуси по футболу (2006-2007):

Наблюдал за футболом, много времени посвятил семье. Наталья Федорцова:

Почему решили не продлевать отношения со «Славией»? Юрий Пунтус:

Одним словом это не объяснить. Единственное, расстроился, что команда со мной вышла в высшую лигу, и при мне же ушла. Но я рад, что ребята, которые были со мной рядом, подхватили эстафету и снова смогли поднять команду в элиту. А четыре с половиной года вдали от дома без семьи были тяжеловаты. Наверное, основная причина в этом. «Как бы наш чемпионат ни ругали, он мне нравится – в каждом матче есть интрига» Наталья Федорцова:

Смотрели за белорусским футболом, что интересного заметили?

Юрий Пунтус:

Рад, что БАТЭ вновь удалось взять чемпионство. Хотя, не могу сказать, что для развития это плохо. Но я верил, что в этом году найдётся команда, благодаря которой интрига сохранится до последнего, как в случае вылета из элиты, к примеру, «Днепра». Наталья Федорцова:

Может, вас кто-то по-особому удивил в этом сезоне? Юрий Пунтус:

К сожалению, из игроков никто не смог удивить. Что касается клубов, увы, очень мало воочию видел матчей «Витебска», который до последнего ведёт борьбу за второе место. Там давно идёт планомерная, правильная работа в направлении развития футбола. И этот результат – награждение всему коллективу за титанический труд, который позволил так высоко взобраться. Здорово начинали «Слуцк», «Неман», но в концовке чуть не хватило. Неплохие шансы для призовых мест были у жодинцев, причина неудачи где-то внутри команды, особенно в первом круге не заладилось. А вообще, как бы наш чемпионат ни ругали, он мне нравится – в каждом матче есть интрига. Конечно, в каждом противостоянии можно найти фаворита, но это не значит, что результат предсказуем.

О Марадоне в Бресте: «На мой взгляд, это чистой воды пиар» Наталья Федорцова:

Большой общественный резонанс вызвало появление в Бресте Диего Марадоны, как считаете, насколько это было полезно? Юрий Пунтус:

На мой взгляд, это чистой воды пиар. Не было предпосылок для долгосрочного сотрудничества, где Марадона мог бы выступать как тренер или как директор. Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча Наталья Федорцова:

Большинство команд чемпионата страны сосредоточены в Минске или Минской области, это говорит о том, что в остальных регионах с футболом совсем беда? Юрий Пунтус:

Такая ситуация мне совсем не нравится, это вообще неправильно. Я хотел бы, чтобы и в остальных областных городах футбол был спортом №1. И специалисты, которые работают с этими командами, смогли из них слепить конкурентоспособные коллективы. Почему у нас сложилась такая ситуация? Мне кажется, здесь, близ Минска, легче собрать ребят. Как в случае с «Городеей», ни для кого не секрет, что она базируется в столице, и собрать парней на порядок проще, чем мне во времена работы в Мозыре. Ну, и деньги, если они есть, можно увлечь кого угодно. Но я не думаю, что это главная причина, не могу так сходу сказать, почему так происходит – не анализировал чемпионат с этой точки зрения. Наталья Федорцова:

По сути, в чемпионате страны борьба идёт за второе место, победитель не меняется уже больше десятка лет, остальные команды держатся в середине без каких-либо амбициозных планов, может, есть смысл сократить количество команд в «вышке»? Юрий Пунтус:

Нет, поверьте, сокращение мы уже делали. Кто-то говорит, что это возымело эффект, кто-то говорит про обязательные 16 команд. Сейчас тоже есть конкуренция, только, к сожалению, в разовых матчах. Нет до конца амбициозных команд с должным уровнем мастерства.

«Были варианты, что БАТЭ мог не стать чемпионом, но БАТЭ есть БАТЭ» Наталья Федорцова:

БАТЭ в 13-ый раз стал чемпионом, может, есть какой-то клуб, который хотя бы потенциально может сменить лидера? Юрий Пунтус:

Насколько я знаю ситуацию изнутри, то было очевидно, что такие команды, как «Динамо-Минск», «Шахтёр» и «Динамо-Брест» вклинятся в борьбу за первое место, и борисовскому клубу будет очень непросто. Были варианты, что БАТЭ мог не стать чемпионом, но БАТЭ есть БАТЭ. Всё-таки это харизма, внутренний стержень, почему у других команд не получается – вопрос к их внутренней кухне. Но и озвученные бюджеты, и подбор игроков давал болельщикам право надеяться на чемпионство их фаворитов. Наталья Федорцова:

Вот вы сказали, БАТЭ есть БАТЭ, такая гегемония одного клуба не является проблемой для чемпионата в плане интриги? Юрий Пунтус:

Тут палка о двух концах. Мне приятно, что борисовчане добиваются таких результатов, ведь клуб для меня не чужой. Но, с другой стороны, я был их соперником в составе других команд, и амбициозные планы – остановить «жёлто-синих», были всегда. Сказать, что постоянное чемпионство БАТЭ никого не раздражает, нельзя. И то, что ребята постоянно берут золото, вовсе не показатель, что белорусский футбол топчется на месте. А вот почему другим не удаётся, этот ребус ещё предстоит разгадать. «Ключ к успеху – это традиции»

Наталья Федорцова:

Вы стояли у истоков возрождённого БАТЭ. Как думаете, что тяжелее, лепить команду с нуля или уже нынешним тренерам удерживать планку чемпионства? Юрий Пунтус:

Как водится, удержать чемпионство всегда тяжелее, чем его завоевать. Но построить коллектив, который сможет постоянно обретать титулы, тоже дело не из лёгких. Ключ к успеху – это традиции. Команда неплохо выглядит в Лиге чемпионов. Пример –игра с «Челси», видел эти матчи. В случае с выездным поединком, нельзя говорить о какой-то возможности взять очки, а дома борисовчане однозначно их заслуживали, по моментам, как минимум, должна была быть ничья. Но футбольный бог решил иначе. Поэтому, повторюсь, ключ успеха в традициях, главное, чтобы в следующем году ребята выдержали испытания уже без отеческой руки Капского.

Наталья Федорцова:

В прошлом сезоне всю белорусскую футбольную общественность всколыхнула ситуация с «Крумкачами». Как считаете, сможет ли команда вновь вернуться в вышку? Юрий Пунтус:

Предпосылки есть. Пристально за командой не следил, но первый шаг – выход в первую лигу, они уже сделали, почему не пойти дальше? Но, опять же, я не знаю ситуацию изнутри. Мне кажется, при теперешних ресурсах, всё будет хорошо. Даже, проводя параллели, к примеру, с «Ислочью». Им тоже тяжело, по сути всё создавалось с нуля, с деревенской команды, но они стараются создать свою тренировочную базу, дай Бог, и со стадионом срастётся. В случае с «Крумкачами», я нигде не слышал, чтобы они что-то строили, например, создавали школу. Собрать команду и выйти в вышку – это не так тяжело, гораздо сложнее там удержаться, а для этого нужна своя хорошая база.

«Богатые хотят играть с равными и продолжать богатеть. Но о развитии футбола не может быть и речи» Наталья Федорцова:

Топовые европейские команды заговорили о создании своей суперлиги, при этом они планируют отказаться от участия в остальных чемпионатах. Как скажется подобное решение на уровне европейского футбола? Юрий Пунтус:

По сути, здесь просто богатые хотят играть с равными и продолжать богатеть. Но о развитии футбола не может быть и речи. Посмотрите на то же БАТЭ, в суперлигу клуб не войдёт, однако есть же историческая победа над «Баварией», ничья с «Ювентусом», а сколько было равных игр. И только в таких матчах идёт какое-то развитие. А если взглянуть на карликовые государства: Исландия, Люксембург, что получится, если они будут вариться только в собственном соку? Это как в команде, если в команде нет взрослых дядек, с которых можно взять пример, то какая бы талантливая молодёжь ни была – толку будет мало. О Беларуси в Лиге наций. «Есть все шансы быть победителями группы» Наталья Федорцова:

Беларусь в Лиге наций. Как оцените наших соотечественников на турнире? Юрий Пунтус:

Есть все шансы быть победителями группы. Однако и Люксембург, и Молдова показали, что они далеко не мальчики для битья. Но это ещё не значит, что мы вышли на Чемпионат Европы. Хорошо, что командам, которые далеки от лидеров, дают шанс показать себя и попасть на турниры сильнейших.

Наталья Федорцова:

Если поставить за скобки результат последнего матча с Люксембургом, этого соперника на выезде обыгрывали лишь в 2007 при вашем руководстве. Неужели эта команда для нас настолько неудобна? Юрий Пунтус:

Да, но в те времена мы, считай что, почтальонов обыгрывали. Профессиональные футболисты если и были, то выше пятой лиги Франции не поднимались, а сейчас состав совсем другой. Это опять же, к слову о том, как прогрессируют карликовые государства за счёт детско-юношеского футбола, на чём мы, кстати, тормознули. Если проанализировать сегодняшний состав Люксембурга, то количество футболистов, которые играют в еврокомандах значительно больше, чем у нас. Поэтому победа Беларуси не была столь очевидной. Но наши ребята здорово себя проявили в этом противостоянии. И, надо отдать должное, Игорь Николаевич сделал мудрый шаг, найдя компромисс с Савицким. Ну, и Глеб, который в матчах с «Челси» доказал, что сегодня он может быть полезным на поле.

«Никто не отменял правило, что в сборной должны играть сильнейшие на данный момент времени. Даже если ему 40 лет» Наталья Федорцова:

Вот кстати, Глеб – 37 лет, опытный игрок, да и в целом хватает у нас поигравших ребят. Что для нас важнее: результат здесь и сейчас или дать молодёжи возможность показать себя? Юрий Пунтус:

Везде есть смена поколений, но никто не отменял правило, что в сборной должны играть сильнейшие на данный момент времени. Даже если ему 40 лет, если он сильнее – должен играть. Зачем сейчас думать про сборную, которая будет через 3-4 года? Точнее не так, думать надо, но параллельно, а сегодня должен играть сильнейший. «Кто бы что ни говорил, но мы должны играть душой, играть за народ» Наталья Федорцова:

Многие эксперты говорят, что белорусский хоккей сломали иностранные тренеры, а вот в футбольной сборной очень маленький опыт обращения к зарубежным специалистам, это хорошо или плохо? Юрий Пунтус:

Это хорошо. Ни один топовый тренер не будет сильнее нашего в отечественной сборной. Посмотрите на те деньги, которые вращаются в белорусском футболе. Мы сможем пригласить только тех тренеров, которые не нашли работы у себя на родине. Кто бы что ни говорил, но мы должны играть душой, играть за народ, за Отечество. Пусть в этом уже тяжело кого-то убедить, но только при такой установке мы сможем заиграть.