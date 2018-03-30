Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах

Выход на олимпийский лёд для белорусов, и вовсе, пока не досягаем. В Советском Союзе были у нас доморощенные участники Олимпийских игр.
А в 90-ые было и такое.
Выход на олимпийский лёд для белорусов, и вовсе, пока не досягаем. В Советском Союзе были у нас доморощенные участники Олимпийских игр.
А в 90-ые было и такое.
Объявление на соревнованиях:
Representing Belarus – Navka и Morozov
Мало кто знает: история успеха будущей олимпийской чемпионки Татьяны Навки связана с Беларусью.
Нашу страну она представляла на Олимпиадах в Лиллехаммере и Нагано.
О Беларуси «королева льда» до сих пор вспоминает с теплотой.
Своего «золотого» олимпийского успеха она добилась в Турине уже под российским флагом. А вот выступать под белорусским и сегодня хотят многие россиянки, чтобы не остаться за бортом сборной. Слишком высока там конкуренция.
Татьяна Шестак, тренер СДЮШОР по фигурному катанию:
У них там, если ты прыгать не будешь четвертной, у тебя сидит на скамейке запасных ещё 10 таких спортсменов. А у нас, всё-таки, страна небольшая, по сравнению с Россией. У них, конечно, очень большая конкуренция идёт.