Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах

Выход на олимпийский лёд для белорусов, и вовсе, пока не досягаем. В Советском Союзе были у нас доморощенные участники Олимпийских игр. А в 90-ые было и такое.

Объявление на соревнованиях:

Representing Belarus – Navka и Morozov Мало кто знает: история успеха будущей олимпийской чемпионки Татьяны Навки связана с Беларусью. Нашу страну она представляла на Олимпиадах в Лиллехаммере и Нагано.

О Беларуси «королева льда» до сих пор вспоминает с теплотой. Своего «золотого» олимпийского успеха она добилась в Турине уже под российским флагом. А вот выступать под белорусским и сегодня хотят многие россиянки, чтобы не остаться за бортом сборной. Слишком высока там конкуренция.