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Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах

30 марта 2018 08:31
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Выход на олимпийский лёд для белорусов, и вовсе, пока не досягаем. В Советском Союзе были у нас доморощенные участники Олимпийских игр.

А в 90-ые было и такое.      

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах-1

Объявление на соревнованиях:
Representing BelarusNavka и Morozov

Мало кто знает: история успеха будущей олимпийской чемпионки Татьяны Навки связана с Беларусью.

Нашу страну она представляла на Олимпиадах в Лиллехаммере и Нагано.

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах-4

О Беларуси «королева льда» до сих пор вспоминает с теплотой.

Своего «золотого» олимпийского успеха она добилась в Турине уже под российским флагом. А вот выступать под белорусским и сегодня хотят многие россиянки, чтобы не остаться за бортом сборной. Слишком высока там конкуренция.     

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах-7

Татьяна Шестак, тренер СДЮШОР по фигурному катанию:
У них там, если ты прыгать не будешь четвертной, у тебя сидит на скамейке запасных ещё 10 таких спортсменов. А у нас, всё-таки, страна небольшая, по сравнению с Россией. У них, конечно, очень большая конкуренция идёт.  

«Ход коньком»: Специальный репортаж

# Фигурное катание # Татьяна Навка

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