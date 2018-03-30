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«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду

30 марта 2018 12:41
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Цветы и мягкие игрушки неизменно летят на лёд после выступлений фигуристов на крупных турнирах. Случайно ли, но именно с ними малыши учатся первым шагам на льду.

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-1

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-3

Наталья Шевченко:
Они учатся делать элементы вокруг игрушек, это – уже традиция.

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-6

Екатерина Шевченко, воспитанница СДЮШОР по фигурному катанию:
Мне 4 года и я самая младшая! Когда была маленькая, страшно было кататься.

Я, вообще, самая быстрая.

Мне не трудно, а всем остальным трудно!

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-9

И маленькая Катюша права: чем раньше, тем проще.

Они недавно научились ходить, а уже обули коньки.

Говорят, дети поначалу на льду, как слепые котята. Через пару недель – уже скользят.

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-12

Игорь Ролинский, старший тренер СДЮШОР по фигурному катанию:
4-5 лет – это возраст набора. Дети в этом возрасте уже многое понимают, практически не боятся.

Впитывают всё, как губки.

Но и специфика вида спорта – на льду скользкая поверхность, и чтобы приобрести этот навык и укрепить его, желательно начинать как можно раньше.

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-15

Желающих вырастить фигуриста – хоть отбавляй.

Через 2 года из этих малышей выберут сильнейших. Которые, в отличие от начального этапа для всех желающих, продолжат занятия бесплатно.  

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-18

Белорус:
Это у нас – третий «кружок». Поэтому мы постоянно в бегах.

Но ребёнок кричит: «Я хочу ещё-ещё-ещё».

Ну, а если «выстрелит» в фигурном катании, отдаваться этому спорту придётся без остатка.

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-21

Андрей Михальчук, воспитанник СДЮШОР по фигурному катанию:
Каждый день занимаюсь. Получается, сначала у меня лёд в 7 часов утра. Когда он заканчивается, я еду в школу. Прихожу домой на минут 20 – покушать, переодеться

И, может, минуты 3 полежать.

И дальше сразу еду на каток, занимаюсь с 4-ёх до 8-ми, и дальше я еду домой. Дома я в 9 и уже делаю уроки.  

Родителям надо быть морально готовыми к испытаниям на прочность.  

«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду-24

Наталья Шевченко:
Детям это интересно, больше переживают всегда родители, чем дети.

«Ход коньком»: Специальный репортаж

# Фигурное катание # Игорь Ролинский

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