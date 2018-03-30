«Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду

Цветы и мягкие игрушки неизменно летят на лёд после выступлений фигуристов на крупных турнирах. Случайно ли, но именно с ними малыши учатся первым шагам на льду.

Наталья Шевченко:

Они учатся делать элементы вокруг игрушек, это – уже традиция.

Екатерина Шевченко, воспитанница СДЮШОР по фигурному катанию:

Мне 4 года и я самая младшая! Когда была маленькая, страшно было кататься. Я, вообще, самая быстрая. Мне не трудно, а всем остальным трудно!

И маленькая Катюша права: чем раньше, тем проще. Они недавно научились ходить, а уже обули коньки. Говорят, дети поначалу на льду, как слепые котята. Через пару недель – уже скользят.

Игорь Ролинский, старший тренер СДЮШОР по фигурному катанию:

4-5 лет – это возраст набора. Дети в этом возрасте уже многое понимают, практически не боятся. Впитывают всё, как губки. Но и специфика вида спорта – на льду скользкая поверхность, и чтобы приобрести этот навык и укрепить его, желательно начинать как можно раньше.

Желающих вырастить фигуриста – хоть отбавляй. Через 2 года из этих малышей выберут сильнейших. Которые, в отличие от начального этапа для всех желающих, продолжат занятия бесплатно.

Белорус:

Это у нас – третий «кружок». Поэтому мы постоянно в бегах. Но ребёнок кричит: «Я хочу ещё-ещё-ещё». Ну, а если «выстрелит» в фигурном катании, отдаваться этому спорту придётся без остатка.

Андрей Михальчук, воспитанник СДЮШОР по фигурному катанию:

Каждый день занимаюсь. Получается, сначала у меня лёд в 7 часов утра. Когда он заканчивается, я еду в школу. Прихожу домой на минут 20 – покушать, переодеться И, может, минуты 3 полежать. И дальше сразу еду на каток, занимаюсь с 4-ёх до 8-ми, и дальше я еду домой. Дома я в 9 и уже делаю уроки. Родителям надо быть морально готовыми к испытаниям на прочность.