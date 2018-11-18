Хоккеист разыскал малыша, который заплакал после поражения сборной Беларуси. Герои трогательной истории в материале СТВ

Новости Беларуси. Кубок четырех наций, в котором сборная Беларуси по хоккею заняла второе место, – событие прошлой недели. Но его околоспортивный отголосок стал отличным информационным поводом уходящих семи дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хоккеист сборной Беларуси Артур Гаврус отыскал мальчика, который заплакал после буллитного поражения сборной от команды Латвии, и вручил ему подарки. А наш корреспондент Яна Шипко понаблюдала за этим трогательным моментом.

Столько горечи от досадного поражения и искренних переживаний в одном снимке!

Алексей Столяров, фотокорреспондент издательского дома «Беларусь сегодня»:

Снимал его несколько раз на протяжении всего матча. Видел его эмоции, а в конце заметил, как он искренне рыдал. Меня это, конечно, тронуло.

Фото вмиг разлетелось по многочисленным порталам. И, конечно, не могло не растрогать обладателя того самого 91-го номера.

Артур Гаврус, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Мы играем для болельщиков в первую очередь. И всегда хотим их радовать победами. Вот и возникла такая мысль. Созвонился с пресс-атташе «Динамо-Минск» и попросил, чтобы мы нашли этого парня вместе, пригласили на игру, чтобы после игры с ним увидеться.

Ну а для Игоря встреча с кумиром теперь не только самое яркое воспоминание, но и сильнейшая мотивация. Он и сам пятый год занимается хоккеем. На очередную тренировку в 06:30 утра летит как на крыльях.

Игорь Слесаренко, воспитанник СК «Минск»:

Командная игра, нужно взаимодействовать с друзьями. Когда я вырасту, хочется помочь нашей сборной получить хотя бы бронзу. Перед тренировкой Игорь демонстрирует товарищам подарок – клюшку Артура Гавруса. И хотя пока она для маленьких хоккеистов велика, это стимул для всей команды стремиться к большим победам.

Анастасия Слесаренко:

Когда мы ездим с ребенком на турнир, мы болеем точно так же, как в свое время здесь болели за нашу сборную.

Сергей Слесаренко:

Авторитет Артура для него велик. Видно, как у него зажглись глаза, как он старается последние тренировки. Видно, что он еще больше сосредоточен на работе.

Максим Шиманский, директор СК «Минск»:

Есть неплохие ребята. Они постоянно появляются. Наша главная задача – создать для них условия, при которых они развивались бы максимальными темпами.

Несмотря на то, что такой мужественный вид спорта закаляет с детства, слезы в хоккее встречаются не только на трибунах.

Александр Кручинин, тренер СК «Минск»:

У нас бывают слезы и после проигранного матча. Если ребенок эмоционирует уже на таком уровне, то есть ребенок уже горит. Уже вечером Игорь вновь болеет на трибунах Чижовки. При любом исходе матча – за своих до последней секунды.