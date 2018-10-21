Председатель БСК Юлия Комлева: Фигурное катание на коньках может стать одним из популярных видов спорта в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе «Минск-Арена» принимала традиционный турнир по фигурному катанию, который стал тестовым к чемпионату Европы 2019 года. О своих ожиданиях от грядущих состязаний, об особенностях белорусского фигурного катания на коньках в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева. Наталья Федорцова, СТВ:

Не так давно вы были избраны председателем Белорусского союза конькобежцев, уже успели войти в рабочий режим?

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Да, работы предстоит много, но я проработала в союзе много лет, поэтому сказать, что мне всё в новинку – не могу, и я настроена очень оптимистично. Наталья Федорцова:

Но и фронт работы достаточно внушительный, вам не страшно? Юлия Комлева:

Нет, ведь работу я знаю и изучала специфики ледовых видов спорта не один год. «Хочется поднять уровень ледовых дисциплин» Наталья Федорцова:

Слышала, что у вас есть много идей в связи с новой должностью. Поделитесь? Юлия Комлева:

Прежде всего, хочется поднять уровень ледовых дисциплин. Для этого нужно проанализировать ситуацию в разных регионах страны. Работа в этом направлении уже идёт полным ходом: сама езжу по городам, общаюсь с региональными начальниками управлений спорта и туризма. Ведь, знаете, на периферии, к сожалению, мало специалистов. А где-то есть и трудности со льдом в силу различных причин. Но я уверена, что в наших силах сделать всё возможное, чтобы поспособствовать решению этих вопросов.



Наталья Федорцова:

А с чего стоит начать данную работу в регионах: разобраться со льдом, с тренерами или с привлечением детей? Юлия Комлева:

В первую очередь, это, конечно же, специалисты. При сотрудничестве с БГУФК ведутся переговоры по созданию групп начальной подготовки катанию на коньках в городах, где нет школ и отделений подшефных нам видов спорта.



Наталья Федорцова:

Минск вновь принял традиционный турнир «Минск-Арена Айс Стар», и в этом году у состязания статус тестового к чемпионату Европы, который пройдёт в январе, что говорят сторонние наблюдатели об уровне организации? Юлия Комлева:

И тренеры, и спортсмены, и судьи довольны уровнем организации, каких-то глобальных недочётов нет. Тем более большинство участников приезжают к нам уже не первый год и уже со всем знакомы. А в этом году соревнования и вовсе напоминают мини-чемпионат Европы по количеству стран. О ЧЕ-2019: «Cделаем всё возможное, чтобы это мероприятие было запоминающимся» Наталья Федорцова:

Кстати о чемпионате Европы, знаю, планировали сделать акцент на национальном колорите, каких ещё сюрпризов ждать зрителям? Юлия Комлева:

Да, национальный колорит будет – это 100%. Сейчас с нашим специалистом по маркетингу прорабатываются много идей, но всё-таки хочется сохранить интригу до января: если сейчас про всё рассказать, сюрприза для зрителей не получится. Мы впервые принимаем взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках, поэтому сделаем всё возможное, чтобы это мероприятие было запоминающимся как для нас, так и для гостей. Наталья Федорцова:

С уровнем организации понятно, а какой результат наших спортсменов будет считаться положительным? Юлия Комлева:

Объективно, попадание в финал чемпионата. На мой взгляд, это вполне по силам. Наталья Федорцова:

И в каком виде программ у нас больше всего шансов?



Юлия Комлева:

Мне кажется, что успешнее всего могут выступить спортсмены в танцах на льду – Анна Кубликола и Юрий Гулицкий (тренер Т.И.Беляева и А.В.Жулин) и мужском одиночном катании. «Пока уровень квалификации наших тренеров уступает уровню зарубежных специалистов» Наталья Федорцова:

Но вот с женским одиночным катанием у нас, наверное, самые большие вопросы. Почему именно в этом виде такой пробел? Юлия Комлева:

Думаю, это связано с тем, что каждый год растут требования международного союза конькобежцев к элементам и к техническому минимуму их исполнения. Конечно, наши тренеры делают всё возможное, чтобы спортсмены соответствовали этим стандартам, но пока уровень их квалификации всё-таки уступает уровню зарубежных специалистов. «Нужно создать систему, усовершенствовать школу. Такой подход позволит готовить своих звёзд» Наталья Федорцова:

А что касается спортсменов, не думали пойти по пути натурализации? Ведь, например, в России девочкам сложно конкурировать с Загитовой, Медведевой, а Беларусь может стать для них хорошим шансом.

Юлия Комлева:

Да, признаюсь, такой вариант развития событий мы не исключаем. И когда к нам обращаются с подобными вопросами, решение обдумываем достаточно основательно. Но я всё-таки убеждена, что Беларусь должна растить своих спортсменов. Нам нужно создать систему, усовершенствовать школу, конечно, это будет не сегодня, не завтра, и не через год, но такой подход позволит готовить своих звёзд. На мой взгляд, это правильный путь. Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах Наталья Федорцова:

В 90-ые Татьяна Навка представляла Беларусь, но потом отдала предпочтение России, может, и сейчас наши молодые и перспективные уезжают за рубеж? Юлия Комлева:

Да, такая проблема есть, многие спортсмены от нас уезжают в европейские страны и показывают там определенный результат. «Чем больше специалистов из стран-лидеров поделятся опытом, тем больше у нас шансов вырасти на международном уровне» Наталья Федорцова:

Растить своих спортсменов, а как насчёт того, чтобы обратиться к опыту иностранных тренеров? Юлия Комлева:

Могу заверить, и в этом направлении мы тоже работаем. Например, пригласили Александра Веденина, топового российского тренера, который, к слову, стоял у руля сборной СССР, для того, чтобы он провёл недельный обучающий семинар для наших тренеров. Надо признать, подобное практиковали и раньше, но сейчас хочется сделать подобную практику постоянной. Ведь чем больше специалистов из стран-лидеров поделятся опытом, тем больше у нас шансов вырасти на международном уровне. Наталья Федорцова:

Однако есть ситуация с Алексеем Мелехеным, неоднократным чемпионом Беларуси, после завершения карьеры он уехал тренировать на Кипр, почему не держались за него? Юлия Комлева:

Мне сложно комментировать сложившиеся обстоятельства, поскольку на тот момент была небольшая пауза в моей работе в союзе. Возможно, ему предложили лучшие условия, и это абсолютно нормально, когда человек делает подобный выбор. Тем более, создать хорошие условия – это ещё один огромный пласт работы. Наталья Федорцова:

А вот прямо сейчас, что будет эффективнее, создавать свою тренерскую школу или приглашать зарубежных специалистов? Юлия Комлева:

Следует работать в обоих направлениях одновременно. О белорусских надеждах фигурного катания: «Здесь есть кому соревноваться» Наталья Федорцова:

Много ожиданий от нашего молодого и талантливого фигуриста Якова Зенько, как считаете, что он сможет показать на чемпионате Европы? Юлия Комлева:

Начинать прежде всего нужно с того, что на Европу попадёт тот, кто выиграет чемпионат страны. «Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду Наталья Федорцова:

Но мне кажется, что у него больше шансов, чем у других спортсменов.

Юлия Комлева:

Я бы не была так категорична, всё-таки соревнования ещё не состоялись, тем более, это спорт. Что касается Якова, он восстановился после травмы, сейчас находится в хорошей физической форме, и, конечно, ждём от него результатов. Наталья Федорцова:

Кто помимо Якова может стать кандидатом на участие в чемпионате Европы от нашей страны? Юлия Комлева:

У нас подрастают молодые спортсмены. Так, например, юный спортсмен Евгений Пузанов, представитель Брестского региона (Пружаны), а ныне проходящий подготовку в Минске. Он показал хороший результат на этапе юниорского гран-при в Каунасе. Вы затрагивали вопрос натурализации, как раз сейчас готовим документы Николаю Лебедеву, он из России. И это тот случай, когда хороший спортсмен будет представлять нашу страну. Есть ещё один одиночник Антон Карпук, несколько лет назад он участвовал в чемпионате Европы от Беларуси. Так что здесь есть кому соревноваться, и надеюсь, ребята покажут хорошие результаты. О Якове Зенько: «Нельзя одному тренеру или одной школе приписывать достижения спортсмена» Наталья Федорцова:

И всё-таки тренерский вопрос меня не отпускает, в основном весь тренировочный процесс Зенько базируется в Москве, так кому больше говорить спасибо за него: россиянам или белорусам? Юлия Комлева:

Я думаю, в равной степени и тем, и тем. Вырос то он здесь, в белорусской школе фигурного катания, а уже в юниорском возрасте он уехал в школу Этери Тутберидзе, после чего отобрался на чемпионат мира среди юниоров. Но, мне кажется, нельзя одному тренеру или одной школе приписывать достижения спортсмена, всё-таки это результат совокупной работы всех специалистов. О юниорах: «Проблема кроется как раз в начальной подготовке спортсмена» Наталья Федорцова:

Кстати о юниорском уровне, здесь мы отстаём от европейцев, как скоро в этом возрасте наша страна сможет с ними конкурировать?

Юлия Комлева:

Насчёт уровня я с вами не согласна. Анализируя результаты юниорских этапов гран-при, наша танцевальная пара Эмилия Колеганова и Владислав Полховский (тренер Беляева Т.И.) находятся в шестерке лучших пар, и по технической оценке соответствуют тройке призеров. На тестовом турнире Айс-Стар пара борется за тройку призеров. Вслед за ними к юниорской десятке стали подтягиваться и одиночники. Конечно, всегда хочется более высоких результатов вне зависимости от ситуации. Но тут ещё проблема кроется как раз в начальной подготовке спортсмена, т.е. если есть пробелы на детском уровне, то они переходят и на юниорский уровень, и могут сохраниться на взрослом. Поэтому здесь, повторюсь, очень важен процесс начальной подготовки спортсмена. И для таких специалистов хочется улучшить условия труда и подготовки. Об услових труда тренера и спортсмена: «Всё должно быть чётко спланировано» Наталья Федорцова:

Вот вы не раз по ходу нашего разговора упомянули про условия труда, а что под ними подразумевается? Юлия Комлева:

Во-первых, это возможность обращаться к опыту более мастеровитых зарубежных тренеров, посещать различные семинары. Это всё должно быть чётко спланировано: и время, и лёд. Во-вторых, дать возможность спортсменам участвовать в различных, в том числе и международных турнирах. Все эти факторы улучшают условия труда, у тренеров получается шанс идти вперёд с новыми методиками и технологиями. Наталья Федорцова:

Кстати, эта вечная проблема льда. Хватает ли его фигуристам? Юлия Комлева:

Что касается Минска, такой проблемы нет. Возьмём комплекс «Минск-Арена», времени льда на этой площадке хватает для всех видов спорта. В минском СДЮШОР по фигурному катанию на коньках тоже для фигуристов созданы все условия. А вот в регионах ситуация уже не такая безоблачная. Но если вести диалог с директорами ледовых дворцов, то они готовы идти на встречу. Конечно, тому же самому хоккею отдаётся приоритет, но если привести хорошие доводы в пользу наших видов спорта, то и для него находится место в расписании. Однако тут ещё всё зависит от количества занимающихся, т.е. если хоккеистов больше, чем фигуристов, то и времени у них будет больше. Тем не менее, ещё раз скажу, здесь с руководителем каждого дворца нужно выстаивать взаимодействие. Наталья Федорцова:

Хорошо, а какое количество часов льда является оптимальным для подготовки фигуристов? Юлия Комлева:

В зависимости от уровня подготовки. Но не менее 4 часов в день: два утром и два вечером. Наталья Федорцова:

И сколько часов льда удалось выделить в регионах? Юлия Комлева:

При хорошем раскладе два часа: час утром и час вечером. «Мы активно работаем на привлечение спонсоров»

Наталья Федорцова:

А что касательно финансирования ледовых дисциплин? Юлия Комлева:

Знаете, если правильно выстроить систему, то и министерство спорта, и Национальный Олимпийский Комитет Республики Беларусь готовы помогать, плюс, непосредственно и Белорусский союз конькобежцев. Ко всему прочему, мы активно работаем на привлечение спонсоров и пока, из тех, к кому обращались, никто не отказал, особенно в вопросах проведения турниров. И если правильно двигаться в этом направлении дальше, то можно найти спонсоров для продвижения самих спортсменов в различных проектах развития. Наталья Федорцова:

Но чтобы привлечь спонсоров, нужна реклама, нужны зрители и популяризация вида спорта. Юлия Комлева:

Это если говорить о мероприятиях. А если о спортсменах, то это даже вопрос престижа: говорить, например, что мы являемся партнёрами Белорусского союза конькобежцев. Касательно посещаемости, то вот сейчас к чемпионату Европы мы прилагаем большие усилия по привлечению зрителей. Будем надеяться, что трибуны будут почти полные. О задачах, которые нужно решить, чтобы фигурное катание стало одним из ведущих видов спорта в стране Наталья Федорцова:

Затронули с вами много аспектов, вот если сейчас через запятую перечислить три основные задачи, которые нужно решить, чтобы фигурное катание стало одним из ведущих видов спорта? Юлия Комлева:

Если через запятую, то привлечение опыта международных специалистов для наших тренеров, возможно, даже пригласить топовых мастеров в страну для работы. Также хочется возродить в Беларуси не набор, а отбор спортсменов, чтобы с начального уровня уже появилась конкуренция. Вот даже если мы с этими двумя направлениями поработаем, то белорусское фигурное катание пойдёт в гору.