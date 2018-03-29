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«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко

29 марта 2018 22:22
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В уютной домашней обстановке в скромной Маше сразу и не угадаешь стальной характер. На кухне её конёк – выпечка.

Сама ни к бабушкиным пельменям, ни к пирогу не притронется.

Строгая диета и режим. Да и вот так собраться за столом получается нечасто.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -1

И это ещё не все жертвы, когда вся жизнь подчинена фигурному катанию.

Мария Салдакаева, двукратный призёр чемпионата Беларуси, призёр международных соревнований по фигурному катанию:
Фигурное катание смешала просто всё, что мне больше всего нравится. Я не переношу жару, поэтому лёд – это самое идеальное. Также физические нагрузки, потому что я достаточно неспокойный человек и поэтому мне нужно всегда куда-то двигаться. Красота, платья – вот это всё, конечно, очень притягивает. Скорость. Я в детстве хотела на лошади кататься, и чтоб у меня волосы развевались.

Ну, лошади нет, я сама катаюсь. 

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -3

Впервые оказавшись на катке, девочка словно обрела крылья. Тогда родители ещё не представляли, каких усилий потребует развитие природных способностей.

Инна Салдакаева, мама Марии:
Когда я позвонила в Ледовый в Бресте и сказала, что мы хотим заниматься фигурным катанием, на что мне тренер по телефону сказал: «Завтра жду вас в 7».

У меня был лёгкий шок.

Думаю: «Боже, в 7 часов утра». Говорю: «А попозже нельзя?». Она говорит: «Нет, у нас во столько тренировки». Маша ночью разбудит: «Мама, мы на тренировку не проспали?» И ребёнок в 6 утра, который приходит, и готов идти. И который всё делает сам. И бежит – вот эти щёчки розовые. Когда они там все такие счастливые. Наверное, сначала хотелось посмотреть, насколько же её хватит.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -5

Ни закулисье этого красивого спорта, ни травмы не остановили на пути к мечте.

Мария Салдакаева:
И слёзы, и боль – там всё есть.

И, конечно, всякие предательства.

Как говорят то, что в спорте нет друзей, так оно, наверное, и есть. Потому что бывает разное. И платья режут, и в коньки подбрасывают шпильки, гвоздики.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -7

Поначалу Маша занималась в родном Бресте, потом попала к тренеру в Пружанах. И там впервые почувствовала вкус победы.

С тех пор уже 6 лет на заветный лед она ездит за 80 километров.

Не могут подвезти родители – сама. На автобусе, потом пешком. Но, не пропуская ни дня.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -9

В карьере не так всё гладко, как на льду. Одной тренировки в день мало. А соревноваться с ведущими фигуристами страны приходится на равных. На последнем чемпионате Беларуси Мария завоевала «серебро».

Как горько шутит мама, «вечная запасная».

Инна Салдакаева:
У нас много хороших, талантливых детей и, действительно, очень хорошая база. Сюда приезжают многие тренера, спортсмены – они просто завидуют нам. И говорят: «Как у вас здесь здорово, для спортсменов всё предусмотрено». Почему нет результатов? Ну, наверное, у нас нет ещё такого уровня тренировок, как, например, в той же России.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -11

Маше – 16. Кто-то скажет: поздновато для покорения олимпийского льда. Но поработать со способной девочкой готовы многие тренеры. Она поставила программу у знаменитого Урманова и побывала на сборах у Плющенко.

Вот фигурист-легенда рисует Маше траекторию прыжка.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -13

Евгений Плющенко, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию:
Раз, два, толчок и сюда… Всё для вас, принцессы, всё для вас.

Но учиться почерку такой «звезды», конечно, дорогого стоит.

Во всех смыслах. Без спонсоров не обойтись.

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко -15

Мария Салдакаева:
У нас есть детский спорт, который доходит до какого-то уровня – допустим, до конца школы девочки ходят, мальчики.

Дальше они не очень представляют, что из них будет.

Потому что тренера доходят до какого-то уровня, дальше не знают, как мотивировать спортсмена. Должен быть план какой-то работы, который ты должен постепенно преодолевать, и который приводит к  большому результату. У нас, к сожалению, наверное, этого нет. Поэтому и результата особого тоже.

«Ход коньком»: Специальный репортаж

# Фигурное катание # Евгений Плющенко

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