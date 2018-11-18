8-летний болельщик о том, чего не хватает белорусскому хоккею: У нас как-то защитники слабо работают сегодня

Новости Беларуси. Мы отыскали искреннего и, несмотря на совсем юный возраст, очень подкованного болельщика. В свои восемь Паша со знанием дела комментирует исход первого периода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел, болельщик:

Надо новую стратегию. У нас новый тренер, значит, есть шансы выиграть. У нас как-то защитники слабо работают сегодня.

Год назад Паша стал главным героем мачта с «Металлургом». Маленький болельщик не смог сдержать слез. Когда наши проигрывали – 3:0, на экране показали вот эти кадры.

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Чтобы разыскать растроганного до слез мальчика, динамовцы развернули флешмоб в сетях. Так Паша попал на тренировку минских «зубров». С тех пор он по-прежнему не пропускает ни одного матча.

Павел:

Я помню, наши в том сезоне были на последнем месте, но вытянулись до девятого только. Значит, должны и здесь вытянуться. Не прошли в плей-офф, а в позапрошлый прошли. Так была закономерность.

На вопрос, что для него хоккей, Паша отвечает. Паша:

Любовь, эмоции, радость...

И любимой команде желает, конечно же, побед. Хотя поддерживает ее и сопереживает всегда. И пусть в этот раз не получилось, хотелось бы, чтобы с такими преданными и искренними болельщиками слезы на матчах были только от радости.