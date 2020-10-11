Хоккей достался по наследству. Дети нападающего Андрея Стася пошли по стопам знаменитого отца

Новости Беларуси. Дети в хоккей попадают по разным причинам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то воплощает папины детские мечты, кто-то – мамины надежды (спорт ведь для настоящих мужчин). Ну, а кому-то хоккей достается по наследству.

Этот семейный клан в особом представлении не нуждается. Сергей Стась тренирует хоккейный клуб «Гомель», в прошлом – защитник сборной Беларуси. Андрей Стась – нападающий российского клуба «Авангард», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Двойняшки Алексей и Артемий до изнеможения «укатывают» лед в СДЮШОР Салея. Многие скажут – повезло.

Максим Станкевич, тренер СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея:

На фоне остальных ребят это дает такой небольшой плюс. Гены не влияют на все 100 %. Очень важно, насколько сами ребята заинтересованы. Основное – это дисциплина. С дисциплины все начинается, ее надо прививать с малых лет. В Федерации хоккея рассказали, зачем создали тренерский совет детско-юношеского хоккея

Василий Рытвинский, ведущий специалист отдела детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:

В данный момент заканчивается работа по проекту совместно с Международной федерацией хоккея. Проект будет называться «Школа». Это качественный продукт для освоения азов и совершенствования навыков в хоккее в Беларуси и за рубежом.

В осенний теплый вечер всегда хочется насладиться общением с мамой, ведь именно она их главный вдохновитель, мотор и сердце. Валерия Курильская в прошлом гимнастка, призер чемпионатов мира и Европы.

Валерия Курильская, жена Андрея Стася:

В год. Артемий у нас, как только встал на ноги, первое, на что он начал опираться, – это была клюшка. Леша как-то был равнодушен к спорту. Наша крестная шутила, говорила, один будет хоккеистом, другой – агентом, его продавать.

Я буду заниматься хоккеем, и точка. Я хочу лучше своего папы. И буду.