Новости по тегу #Андрей Стась

В Беларуси свято чтят память героев, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье.
Мастера делились опытом, разбирали игровые эпизоды и общались с юными хоккеистами, которые в свою очередь с большим интересом включались в работу и старались максимально использовать каждую минуту на льду.
Лукашенко настроил «Динамо-Минск» на победу перед игрой с «Ак Барсом».
На экваторе первого отрезка отличился Станислав Кучкин. После этого цифры на табло не менялись.
Авторы точных бросков – Андрей Стась и Даниил Липский. Второй период остался безголевым, а в третьем наши парни закрепили преимущество.
В студии «Спорттаймера» капитан ХК «Динамо-Минск» и главный тренер ХК «Юность».
В решающем, 7-м поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском».
Дружины в гладком сезоне встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Задачи на стартовый матч второго раунда плей-офф перед белорусами предельно простые – выходить и показывать максимальный результат.
К голосующим присоединился и председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович.
Под бурные овации публики взору предстал самолет Embraer 195, брендированный динамовской символикой.
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