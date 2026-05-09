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Новости по тегу #Андрей Стась

Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске
09 мая 2026 11:06

Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»
08 мая 2026 20:10

Игроки минского «Динамо» провели тренировку с ребятами из «Динамо-Джуниверс – 2017»

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом
02 апреля 2026 18:12

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров ЧБ по хоккею
14 ноября 2025 12:18

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в битве лидеров ЧБ по хоккею

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московский ЦСКА в товарищеском матче
19 августа 2025 17:59

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московский ЦСКА в товарищеском матче

Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями
27 апреля 2025 18:03

Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями
22 апреля 2025 09:07

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина
10 апреля 2025 19:28

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина

В командном спорте всегда вместе – белорусские хоккеисты приняли участие в досрочном голосовании
23 января 2025 17:54

В командном спорте всегда вместе – белорусские хоккеисты приняли участие в досрочном голосовании

Масштаб коллаборации ХК «Динамо-Минск» и «Белавиа» потряс всех! Оценили новый аэробус команды
14 ноября 2024 19:32

Масштаб коллаборации ХК «Динамо-Минск» и «Белавиа» потряс всех! Оценили новый аэробус команды

Минское «Динамо» встретится с «Северсталью» в КХЛ
02 февраля 2024 13:49

Минское «Динамо» встретится с «Северсталью» в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»
17 января 2024 20:38

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»