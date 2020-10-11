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Как проходят будни юных белорусских хоккеистов

11 октября 2020 17:57
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Новости Беларуси. Возведение новых спортивных объектов – это инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-1

Ни одна спортивная площадка в республике сегодня не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби, а для многих детей и подростков – в будущем еще и профессия.

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-4

Какой мальчишка не мечтает о коньках, шайбе и клюшке, о ледовых баталиях и славе? В Беларуси 32 специализированные спортивные школы по хоккею, в которых занимаются 6 тысяч ребят. До национальной команды доходят единицы. 

«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-7

Василий Рытвинский, ведущий специалист отдела детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:
Мировой опыт свидетельствует о том, что хоккей должен носить массовый характер для привлечения детей в этот вид спорта.

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-10

Ольга Алгинина, мама:
Свои интересы отодвигаются на второй план. Есть тренировка в шесть утра – значит, едем к шести утра. Есть тренировка в восемь вечера – значит, едем на тренировку в восемь вечера. Знаю, что такое проброс. Это когда шайба с одной зоны пересекает несколько линий сразу (я говорю, как мама понимает этот момент). Конечно, теперь знаю, за что удаление могут давать. Хотя всегда не согласна.

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-13

Хоккей начинается с детского сада.  

– Надевай свой котелок. Все? Готов?
– А коньки?
– Ты в коньках по асфальту пойдешь?

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-16

Этот парень готов ходить, есть, спать в хоккейной форме и жить на льду. Он сразу решил, что станет, как старший брат, «ка-ки-ис-том».   

– Драться без причины будешь?
– Нет.

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов-19

Ольга Алгинина:
Багажник хоккейной мамы: количество сломанных клюшек. Как всегда, старший обрадовал. 

«Будем работать, пока не выиграют чемпионат мира». Тренеры по хоккею – о том, как готовят профессиональных спортсменов (читать далее).

# Хоккей Беларуси # Василий Рытвинский # Ольга Алгинина # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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