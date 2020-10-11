Как проходят будни юных белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. Возведение новых спортивных объектов – это инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Возведение новых спортивных объектов – это инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ни одна спортивная площадка в республике сегодня не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби, а для многих детей и подростков – в будущем еще и профессия.
Какой мальчишка не мечтает о коньках, шайбе и клюшке, о ледовых баталиях и славе? В Беларуси 32 специализированные спортивные школы по хоккею, в которых занимаются 6 тысяч ребят. До национальной команды доходят единицы.
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Василий Рытвинский, ведущий специалист отдела детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:
Мировой опыт свидетельствует о том, что хоккей должен носить массовый характер для привлечения детей в этот вид спорта.
Ольга Алгинина, мама:
Свои интересы отодвигаются на второй план. Есть тренировка в шесть утра – значит, едем к шести утра. Есть тренировка в восемь вечера – значит, едем на тренировку в восемь вечера. Знаю, что такое проброс. Это когда шайба с одной зоны пересекает несколько линий сразу (я говорю, как мама понимает этот момент). Конечно, теперь знаю, за что удаление могут давать. Хотя всегда не согласна.
Хоккей начинается с детского сада.
– Надевай свой котелок. Все? Готов?
– А коньки?
– Ты в коньках по асфальту пойдешь?
Этот парень готов ходить, есть, спать в хоккейной форме и жить на льду. Он сразу решил, что станет, как старший брат, «ка-ки-ис-том».
– Драться без причины будешь?
– Нет.
Ольга Алгинина:
Багажник хоккейной мамы: количество сломанных клюшек. Как всегда, старший обрадовал.
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