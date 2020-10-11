Как проходят будни юных белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. Возведение новых спортивных объектов – это инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ни одна спортивная площадка в республике сегодня не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби, а для многих детей и подростков – в будущем еще и профессия.

Какой мальчишка не мечтает о коньках, шайбе и клюшке, о ледовых баталиях и славе? В Беларуси 32 специализированные спортивные школы по хоккею, в которых занимаются 6 тысяч ребят. До национальной команды доходят единицы. «Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем

Василий Рытвинский, ведущий специалист отдела детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:

Мировой опыт свидетельствует о том, что хоккей должен носить массовый характер для привлечения детей в этот вид спорта.

Ольга Алгинина, мама:

Свои интересы отодвигаются на второй план. Есть тренировка в шесть утра – значит, едем к шести утра. Есть тренировка в восемь вечера – значит, едем на тренировку в восемь вечера. Знаю, что такое проброс. Это когда шайба с одной зоны пересекает несколько линий сразу (я говорю, как мама понимает этот момент). Конечно, теперь знаю, за что удаление могут давать. Хотя всегда не согласна.

Хоккей начинается с детского сада. – Надевай свой котелок. Все? Готов?

– А коньки?

– Ты в коньках по асфальту пойдешь?

Этот парень готов ходить, есть, спать в хоккейной форме и жить на льду. Он сразу решил, что станет, как старший брат, «ка-ки-ис-том». – Драться без причины будешь?

– Нет.