«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем

Новости Беларуси. Какой мальчишка не мечтает о коньках, шайбе и клюшке, о ледовых баталиях и славе? В Беларуси 32 специализированные спортивные школы по хоккею, в которых занимаются 6 тысяч ребят, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. До национальной команды доходят единицы.

В детстве я мечтал стать великим хоккеистом. А сейчас я мечтаю попасть в фарм-клуб в нашей стране и, тем временем, развиваться в области информационных технологий. Коньки стоят почти 2 тысячи рублей. Шорты рублей 300 стоили, наверное. Самое главное в шлеме – это защита головы. Бывают за 500, за 300.

Нагрудник, туда шайбы прилетают чаще всего, так что нужно выбирать покрепче. Перчатки защищают руки, чтобы, когда попадает шайба или клюшкой бьют, не было очень больно. И защищают от мозолей от клюшки. Надо брать жесткие клюшки, чтобы бросок был сильнее.