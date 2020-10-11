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«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем

11 октября 2020 17:56
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Новости Беларуси. Какой мальчишка не мечтает о коньках, шайбе и клюшке, о ледовых баталиях и славе? В Беларуси 32 специализированные спортивные школы по хоккею, в которых занимаются 6 тысяч ребят, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. До национальной команды доходят единицы. 

«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем-1

В детстве я мечтал стать великим хоккеистом. А сейчас я мечтаю попасть в фарм-клуб в нашей стране и, тем временем, развиваться в области информационных технологий. Коньки стоят почти 2 тысячи рублей. Шорты рублей 300 стоили, наверное. Самое главное в шлеме – это защита головы. Бывают за 500, за 300. 

«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем-4

Нагрудник, туда шайбы прилетают чаще всего, так что нужно выбирать покрепче. Перчатки защищают руки, чтобы, когда попадает шайба или клюшкой бьют, не было очень больно. И защищают от мозолей от клюшки. Надо брать жесткие клюшки, чтобы бросок был сильнее.

«Коньки стоят почти 2 тысячи рублей». Юный спортсмен рассказал, сколько стоит заниматься хоккеем-7

Я занимаюсь хоккеем почти 11 лет. И вывод, который я сделал – чем сложнее добиться победы, тем лучше ты чувствуешь себя после ее достижения. Это сказал Пеле.

Готов ходить, есть и спать в хоккейной форме. Как проходят дни юных белорусских хоккеистов (подробности здесь). 

# Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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