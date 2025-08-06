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В Индии мощное наводнение разрушило целую деревню

06 августа 2025 06:07
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В Индии мощное наводнение разрушило целую деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии мощное наводнение разрушило целую деревню-2

По меньше мере четыре человека погибли, есть пропавшие без вести. Паводковые воды от ливня снесли жилые дома и размыли дороги. Подразделения армии и аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Тем временем прогнозы синоптиков неутешительные: сильные дожди продолжатся в регионе еще несколько дней. 

# Индия # Наводнение

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