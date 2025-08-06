В Индии мощное наводнение разрушило целую деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Индии мощное наводнение разрушило целую деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньше мере четыре человека погибли, есть пропавшие без вести. Паводковые воды от ливня снесли жилые дома и размыли дороги. Подразделения армии и аварийные бригады устраняют последствия удара стихии. Тем временем прогнозы синоптиков неутешительные: сильные дожди продолжатся в регионе еще несколько дней.