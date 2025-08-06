Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 12 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 12 миллиардов долларов в эквиваленте. Это новый исторический максимум. По данным Национального банка, плюс за июль составил 3,5 %. И это после роста в июне почти на столько же, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают иностранная валюта и монетарное золото. Напомним, согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец нынешнего года должен составить не менее 7 миллиардов 100 миллионов долларов в эквиваленте. Как отмечают аналитики, наращивать резервы позволяет комбинация нескольких факторов. И прежде всего – это грамотная инвестиционная политика.