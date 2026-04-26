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Новости по тегу #Сергей Стась

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем
26 апреля 2026 18:33

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем

«Юность» во второй раз обыграла «Металлург» в полуфинальной серии Кубка Президента
01 апреля 2026 11:59

«Юность» во второй раз обыграла «Металлург» в полуфинальной серии Кубка Президента

Хоккейная «Юность» прервала серию побед «Лиды»
27 сентября 2025 12:49

Хоккейная «Юность» прервала серию побед «Лиды»

Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями
27 апреля 2025 18:03

Какие суеверия у хоккеистов и как играть сердцем? Интервью с Сергеем и Андреем Стасями

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями
22 апреля 2025 09:07

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями

«Юность» обыграла «Витебск» в пятом матче финальной серии Кубка Президента
18 апреля 2025 09:11

«Юность» обыграла «Витебск» в пятом матче финальной серии Кубка Президента

Хоккеисты «Юности» с победы стартовали в полуфинальной серии плей-офф белорусской экстралиги
25 марта 2025 12:48

Хоккеисты «Юности» с победы стартовали в полуфинальной серии плей-офф белорусской экстралиги

«Команда в хороших кондициях». Главком «Юности» о выходе в полуфинал Кубка Президента
23 марта 2025 19:12

«Команда в хороших кондициях». Главком «Юности» о выходе в полуфинал Кубка Президента

ХК «Юность» – один из претендентов на Кубок Президента
05 марта 2025 18:49

ХК «Юность» – один из претендентов на Кубок Президента

«Металлург» взял верх над «Локомотивом» – итоги игрового дня ЧБ по хоккею
26 октября 2024 18:43

«Металлург» взял верх над «Локомотивом» – итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Сергей Стась возглавил ХК «Юность» – какие цели у команды?
07 июля 2024 18:45

Сергей Стась возглавил ХК «Юность» – какие цели у команды?

Ожидания – поднять два кубка над головой! Хоккейная «Юность» начала подготовку к новому сезону
04 июля 2024 17:59

Ожидания – поднять два кубка над головой! Хоккейная «Юность» начала подготовку к новому сезону