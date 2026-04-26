Новости по тегу #Сергей Стась

Сергей Стась – фигура в отечественном хоккее незаурядная. Он никогда не бросается громкими заявлениями и старается воздержаться от красноречивых комментариев, но его грамотная работа, система, от которой он не отходит, оценивается и коллегами, и теми, кто сведущ в хоккее, очень высоко.
Два первых периода прошли под контролем минчан, они обеспечили себе перевес в две шайбы.
Минчане одолели соперника со счетом 3:1 и вернули себе первую позицию в турнирной таблице.
В студии «Спорттаймера» капитан ХК «Динамо-Минск» и главный тренер ХК «Юность».
В решающем, 7-м поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском».
Столичный клуб на домашнем льду сумел сократить отставание в серии и сохранил интригу.
Победителям регулярного чемпионата противостояло «Динамо-Молодечно».
В экстралиге определились все полуфиналисты Кубка Президента. «Юность» – команда, которой понадобилось минимальное количество игр для прохождения в одну вторую. В противостоянии против «Локомотива» подопечные Сергея Стася положили в свой актив четыре победы.
Клуб почти полностью перекроил состав, в борьбу вступили бывшие игроки ВХЛ, КХЛ и лучшие бомбардиры прошлых сезонов.
Сегодня в хоккейной экстралиге состоялись очередные матчи.
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