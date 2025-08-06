В Латвии заявили о нехватке директоров школ

Быть директором школы – это не только отвечать за знания учеников, но и за коллектив, финансы, репутацию и даже эмоциональный климат. В Латвии желающих взять на себя этот груз все меньше. В Министерстве образования заявили о нехватке кадров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.