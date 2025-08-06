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В Латвии заявили о нехватке директоров школ

06 августа 2025 06:05
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Быть директором школы – это не только отвечать за знания учеников, но и за коллектив, финансы, репутацию и даже эмоциональный климат. В Латвии желающих взять на себя этот груз все меньше. В Министерстве образования заявили о нехватке кадров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии заявили о нехватке директоров школ-2

Главные причины в несоразмерно высокой нагрузке на руководителей учреждений образования при весьма низкой зарплате. Кроме того, влияют демографические факторы. Скоро на пенсию уйдет почти 40 % латвийских директоров школ, а кто их заменит – неизвестно. В ближайшие годы пенсионного возраста достигнут еще 22 % руководителей. Особенно остро эта проблема стоит в регионах. 

# Латвия

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