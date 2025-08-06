Прямой эфир

Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»

06 августа 2025 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

«Сила единства» – уникальный проект под таким названием объединит детей Беларуси и Башкортостана. Путешествие в этот живописный уголок России начали дети сотрудников Минского автомобильного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята будут гостить в Парке культуры и отдыха «Патриот». Их ждет насыщенная программа: экскурсии по знаковым местам, знакомство с новой для них культурой.

Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»-2

Марина Калиновская, участница проекта «Сила единства»:
Я очень рада, потому что данная поездка расширит кругозор, я смогу познакомиться с другой культурой, с другой страной, с ребятами из другой страны. Я очень жду ярких моментов, радостных впечатлений.

Башкортостан является важным деловым партнером Минского автомобильного завода. За последние 5 лет туда было продано около 700 комплектов троллейбусов для сборки в этом российском регионе. Сложившиеся деловые связи было решено укрепить данной культурно-просветительской акцией.

Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»-4

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси: 
Рассматривали различные варианты, чем еще насытить, углубить сотрудничество, чтобы не только взрослые, но и дети узнали все стороны взаимодействия, сотрудничества между Республикой Башкортостан Российской Федерации и Беларусью, в частности с Минским автомобильным заводом. Так идея и возникла. Дети – наше будущее. Я думаю, они будут амбассадорами дружбы в будущем.

Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»-6

Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильного завода:
Мы отправляем группу детей из 20 человек в Башкортостан, а башкирские дети приедут к нам. Подшефный лагерь наш «Зубренок» мы выбрали как за основу, выбрали разнопланового возраста ребят, самых лучших, достойных.

В «Зубренке» ребят из Башкортостана ждут уже на следующей неделе. Они также посетят знаковые места Беларуси, в числе которых мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы», музей истории Великой Отечественной войны, а также Мирский и Несвижский замки. 

# ОАО «Минский автомобильный завод» # МАЗ # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 12 млрд долларов
06 августа 2025 05:58

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 12 млрд долларов

В связи с установившейся жарой ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами Минска
05 августа 2025 18:52

В связи с установившейся жарой ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами Минска

Лукашенко: белорусским учёным надо ускоряться, жизнь нас подталкивает к этому
05 августа 2025 18:14

Лукашенко: белорусским учёным надо ускоряться, жизнь нас подталкивает к этому