Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»
«Сила единства» – уникальный проект под таким названием объединит детей Беларуси и Башкортостана. Путешествие в этот живописный уголок России начали дети сотрудников Минского автомобильного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята будут гостить в Парке культуры и отдыха «Патриот». Их ждет насыщенная программа: экскурсии по знаковым местам, знакомство с новой для них культурой.
Марина Калиновская, участница проекта «Сила единства»:
Я очень рада, потому что данная поездка расширит кругозор, я смогу познакомиться с другой культурой, с другой страной, с ребятами из другой страны. Я очень жду ярких моментов, радостных впечатлений.
Башкортостан является важным деловым партнером Минского автомобильного завода. За последние 5 лет туда было продано около 700 комплектов троллейбусов для сборки в этом российском регионе. Сложившиеся деловые связи было решено укрепить данной культурно-просветительской акцией.
Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:
Рассматривали различные варианты, чем еще насытить, углубить сотрудничество, чтобы не только взрослые, но и дети узнали все стороны взаимодействия, сотрудничества между Республикой Башкортостан Российской Федерации и Беларусью, в частности с Минским автомобильным заводом. Так идея и возникла. Дети – наше будущее. Я думаю, они будут амбассадорами дружбы в будущем.
Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильного завода:
Мы отправляем группу детей из 20 человек в Башкортостан, а башкирские дети приедут к нам. Подшефный лагерь наш «Зубренок» мы выбрали как за основу, выбрали разнопланового возраста ребят, самых лучших, достойных.
В «Зубренке» ребят из Башкортостана ждут уже на следующей неделе. Они также посетят знаковые места Беларуси, в числе которых мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы», музей истории Великой Отечественной войны, а также Мирский и Несвижский замки.