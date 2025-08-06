Дети работников МАЗ отправились в лагерь в Башкортостан в рамках проекта «Сила единства»

«Сила единства» – уникальный проект под таким названием объединит детей Беларуси и Башкортостана. Путешествие в этот живописный уголок России начали дети сотрудников Минского автомобильного завода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята будут гостить в Парке культуры и отдыха «Патриот». Их ждет насыщенная программа: экскурсии по знаковым местам, знакомство с новой для них культурой.

Марина Калиновская, участница проекта «Сила единства»:

Я очень рада, потому что данная поездка расширит кругозор, я смогу познакомиться с другой культурой, с другой страной, с ребятами из другой страны. Я очень жду ярких моментов, радостных впечатлений. Башкортостан является важным деловым партнером Минского автомобильного завода. За последние 5 лет туда было продано около 700 комплектов троллейбусов для сборки в этом российском регионе. Сложившиеся деловые связи было решено укрепить данной культурно-просветительской акцией.

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:

Рассматривали различные варианты, чем еще насытить, углубить сотрудничество, чтобы не только взрослые, но и дети узнали все стороны взаимодействия, сотрудничества между Республикой Башкортостан Российской Федерации и Беларусью, в частности с Минским автомобильным заводом. Так идея и возникла. Дети – наше будущее. Я думаю, они будут амбассадорами дружбы в будущем.