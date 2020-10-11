«Будем работать, пока не выиграют чемпионат мира». Тренеры по хоккею о том, как готовят профессиональных спортсменов

Новости Беларуси. Строительство новых станций метрополитена – не что иное, как возможность сделать передвижение людей по городу максимально комфортным. А вот возведение новых спортивных объектов – это в большей степени уже инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Время показало, что ни одна спортивная площадка в республике не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби, а для многих детей и подростков в будущем еще и профессия.

Владислав Мельниченок, тренер СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея:

Этих возрастов у нас в республике порядка 30, то есть юниорских команд. Они борются, чтобы попасть во взрослые команды. Для начала – в фарм-клубы, затем во взрослые. Из фармов можно уже и в сборную. Теряем. У кого-то желание впоследствии пропадает, кто-то уходит в учебу. По здоровью у меня, по моему возрасту, процент очень маленький. Не в моих правилах выгонять. Я всегда всем даю шанс до последнего. Моя мечта – как можно больше ребят выпустить из школы, чтобы играли в командах, в сборных, высших клубах КХЛ. Пока моя мечта только такая. Будем работать, пока не выиграют чемпионат мира.

Максим Шиманский, директор СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея:

Все желающие могут записаться и в платных группах начать заниматься хоккеем с тренерами. Стоит 156 или 157 рублей. Далее ребенок отбирается уже на безвозмездную основу. Физкультура для всех, спорт уже все-таки через сито отбора.

Наконец-то пришла очередь и младшего брата. В хоккейной форме Сёма – уменьшенная копия Ефима. Ольга Алгинина, мама:

В этом году нам повезло. Мы когда пришли заниматься сюда, нам форму выдали. На начальном этапе ее достаточно для того, чтобы ребенок почувствовал, что такое амуниция, экипировка. Она довольно неплохого качества. Шорты у нас от старшего брата. Это первые Фимины шорты, им 10 лет.

Главный атрибут нашей экипировки – это коньки. Требуют очень серьезного подхода в выборе. Сейчас, слава богу, есть магазины, где можно провести компьютерное сканирование стопы ребенка, которое подберет ему наиболее подходящую модель. На Семочку конечки обошлись не так дорого, как могут. 200, как Сема говорит. Хватает коньков обычно на сезон-два. Надеваем майку. Очень Семочка заметен в этой майке, зато я его никогда не теряю на льду.