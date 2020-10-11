В Федерации хоккея рассказали, зачем создали Тренерский совет детско-юношеского хоккея

Новости Беларуси. Строительство новых станций метрополитена – не что иное, как возможность сделать передвижение людей по городу максимально комфортным. А вот возведение новых спортивных объектов – это в большей степени уже инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ни одна спортивная площадка в республике сегодня не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби. А для многих детей и подростков в будущем еще и профессия.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Хоккей имеет магическое свойство: он манит и притягивает, он влюбляет и не отпускает. Неважно, 5 тебе или 55. И если собрать все амбициозные желания ребят, которые только делают первые шаги в хоккее, приправить кропотливым трудом тренеров и взбодрить щепоткой драйва болельщиков, то именно эта сумасшедшая энергия сможет привести Беларусь к большим победам. Главное – по дороге не потерять детскую мечту.