В Федерации хоккея рассказали, зачем создали Тренерский совет детско-юношеского хоккея
Новости Беларуси. Строительство новых станций метрополитена – не что иное, как возможность сделать передвижение людей по городу максимально комфортным. А вот возведение новых спортивных объектов – это в большей степени уже инвестиции в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ни одна спортивная площадка в республике сегодня не пустует. И здесь немало значит вовлеченность белорусов в здоровый образ жизни. Сегодня спорт – это модное и полезное хобби. А для многих детей и подростков в будущем еще и профессия.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Хоккей имеет магическое свойство: он манит и притягивает, он влюбляет и не отпускает. Неважно, 5 тебе или 55. И если собрать все амбициозные желания ребят, которые только делают первые шаги в хоккее, приправить кропотливым трудом тренеров и взбодрить щепоткой драйва болельщиков, то именно эта сумасшедшая энергия сможет привести Беларусь к большим победам. Главное – по дороге не потерять детскую мечту.
Василий Рытвинский, ведущий специалист отдела детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:
Мы прислушиваемся к мнению специалистов, и не только специалистов хоккейных, тренеров, руководителей школ и родителей. Соответственно, для того, чтобы была возможность коммуницировать, был создан Тренерский совет детско-юношеского хоккея на платформе Федерации хоккея, которая предполагает и будет являться этой платформой, на которой можно будет услышать мнения, обменяться ими, решать текущие и возникающие вопросы.
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