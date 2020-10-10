Победитель Belkanton Cup-2020 о финале: последний гейм был самым сложным

Новости Беларуси. 10 октября состоялись финалы в одиночном разряде международного турнира Belkanton Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это европейские соревнования для спортсменов до 14 лет.

За победу у юношей сражались белорус Марьян Дроздович и россиянин Иван Грецкий. В двух сетах хозяин кортов одолел своего соперника (6:2, 6:3) и завоевал свой первый титул в одиночном разряде.