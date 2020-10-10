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Победитель Belkanton Cup-2020 о финале: последний гейм был самым сложным

10 октября 2020 21:07
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Новости Беларуси. 10 октября состоялись финалы в одиночном разряде международного турнира Belkanton Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это европейские соревнования для спортсменов до 14 лет.

Победитель Belkanton Cup-2020 о финале: последний гейм был самым сложным-1

За победу у юношей сражались белорус Марьян Дроздович и россиянин Иван Грецкий. В двух сетах хозяин кортов одолел своего соперника (6:2, 6:3) и завоевал свой первый титул в одиночном разряде.

Победитель Belkanton Cup-2020 о финале: последний гейм был самым сложным-4

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Теннис # Марьян Дроздович # Иван Грецкий # Мария Головина # Эрика Босая # Илья Мальцев # Егор Горин # Софья Гапанкова # Анастасия Шеремет # Фотофакт

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