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Стали известны первые четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

30 июля 2022 19:24
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Новости Беларуси. Определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Стали известны первые четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу-1

В матче 1/8 финала в Бресте местное «Динамо» принимало «Витебск». В основное время матча зафиксирована ничья – 1:1. Дополнительное также не выявило победителя. В серии пенальти сильнее оказались гости. 11-метровый в исполнении Дмитрия Гущенко принес победу «Витебску».  

В Гродно «Неман» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. В Жодино «Торпедо-БелАЗ» победило «Ислочь» – 1:0.  

# Футбол Беларуси # Дмитрий Гущенко # Фотофакт

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