Стали известны первые четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала в Бресте местное «Динамо» принимало «Витебск». В основное время матча зафиксирована ничья – 1:1. Дополнительное также не выявило победителя. В серии пенальти сильнее оказались гости. 11-метровый в исполнении Дмитрия Гущенко принес победу «Витебску».

В Гродно «Неман» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. В Жодино «Торпедо-БелАЗ» победило «Ислочь» – 1:0.