Из Грозного в Элисту. Вязович завершил шестой этап ралли «Шёлковый путь» без протектора

Ралли-рейд «Шелковый путь» перевалил за экватор. Участники гонки преодолели шестой этап, который представлял собой марафонский маршрут в 485 километров из Грозного в Элисту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это самый сложный элемент дистанции. При ее прохождении участники ремонтируют свои грузовики самостоятельно, а механикам или каким-либо другим членам команд запрещено приближаться к гоночным болидам спортсменов. Для команды Сергея Вязовича из «МАЗ-СПРОТавто» этот этап стал настоящим испытанием. Во время гонки у белорусов взорвались три колеса. И если два из них удалось поменять, то третье в запасе не предусмотрено – гонку пришлось завершать без протектора.

Тем не менее экипаж сумел финишировать на четвертом месте, на финише уступив победителю почти 29 минут. Еще один белорусский пилот Алексей Вишневский показал итоговый шестой результат. 13 июля гонщиков ожидает кольцевой этап со стартом и финишем в Элисте протяженностью более 300 километров. Ралли-рейд завершится 16 июля в Москве. Всего в расписании 10 этапов.