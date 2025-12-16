Лукашенко высказался о президентских выборах в США и Венесуэле

Все вопросы и пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Именно так Александр Лукашенко прокомментировал складывающуюся ситуацию между США и Венесуэлой в недавнем интервью американскому каналу Newsмax TV, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер ответил почти на 30 вопросов Греты Ван Састерен – журналистки и ведущей авторской программы на данном телеканале. Беседа касалась различных тем: белорусско-американских отношений, урегулирования конфликта в Украине и напряженности между США И Венесуэлой, которая в последнее время резко возросла.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Как вы знаете, выборы в Венесуэле не были признаны США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Соединенные Штаты Америки не только не признавали выборы в Венесуэле. При Байдене вы нигде не признавали выборы.

Грета Ван Састерен:

Приняли бы вы Президента Мадуро в Беларуси в случае его отставки?

Александр Лукашенко:

Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты. Но об этом, искренно говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это «чавист». Это как Чавес. Он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Поэтому вот эти все досужные разговоры на тему того, что вот, мы с Мадуро договорились, что он уедет в Беларусь и тут будет жить. Никогда, Грета, на эту тему с Мадуро мы не разговаривали.

Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. А это героический мужик. Там миллионы венесуэльцев – крепкие люди. Да, там, как в Америке, 50 на 50 ситуация с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро, американцы этого не хотят, наверное, и Трамп тоже, то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя.

То, что вы не признали выборов в Венесуэле – да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев. Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя. И результаты их известны. Других результатов нет. Вы что там, вместо Центральной избирательной комиссии считали голоса? Нет. Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали. 100 % фальсифицированы были ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами. Ну не признали и не признали.