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Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте

16 июля 2022 19:49
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Новости Беларуси. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место в общем зачете грузовиков на международном ралли-рейде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте-1

В финальный день пилотов ждала дистанция Липецк – Москва. Протяженность спецучастка была одной из самых коротких – всего 118 километров. Белорусский экипаж занял 6-е место. Однако в итоговом зачете Сергей Вязович благодаря успешным выступлениям ранее остался в тройке сильнейших. Отметим, Алексею Вишневскому пришлось сойти с дистанции после сложностей с преодолением водного участка на девятом этапе.

Триумфатором ралли в зачете грузовиков стала команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для него это четвертая победа на легендарном марафоне, что является абсолютным рекордом. Настоящим украшением всего ралли-рейда стал грандиозный финиш в московских «Лужниках», где участники, призеры и победители гонки торжественно проехали через арку и получили заслуженные награды. Также пилоты и зрители смогли насладиться выступлениями известных российских исполнителей.

Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте-4

12-й международный ралли-рейд «Шелковый путь – 2022» проходил с 6 по 16 июля. Общая протяженность маршрута составила почти 4,5 тысячи километров. Всего в заездах приняли участие 80 экипажей из разных стран мира.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Дмитрий Сотников # Фотофакт

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