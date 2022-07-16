Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте

Новости Беларуси. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место в общем зачете грузовиков на международном ралли-рейде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял третье место в общем зачете грузовиков на международном ралли-рейде «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный день пилотов ждала дистанция Липецк – Москва. Протяженность спецучастка была одной из самых коротких – всего 118 километров. Белорусский экипаж занял 6-е место. Однако в итоговом зачете Сергей Вязович благодаря успешным выступлениям ранее остался в тройке сильнейших. Отметим, Алексею Вишневскому пришлось сойти с дистанции после сложностей с преодолением водного участка на девятом этапе.
Триумфатором ралли в зачете грузовиков стала команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для него это четвертая победа на легендарном марафоне, что является абсолютным рекордом. Настоящим украшением всего ралли-рейда стал грандиозный финиш в московских «Лужниках», где участники, призеры и победители гонки торжественно проехали через арку и получили заслуженные награды. Также пилоты и зрители смогли насладиться выступлениями известных российских исполнителей.
12-й международный ралли-рейд «Шелковый путь – 2022» проходил с 6 по 16 июля. Общая протяженность маршрута составила почти 4,5 тысячи километров. Всего в заездах приняли участие 80 экипажей из разных стран мира.