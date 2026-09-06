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Новости по тегу #Автомобильные гонки

Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»
06 сентября 2026 15:17

Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk
16 августа 2026 18:27

Гонки такого масштаба – впервые в Беларуси! Какими были два дня Open Race Minsk

«Дрифт – это красиво!» Интервью с гендиректором RDS Дмитрием Добровольским
16 августа 2026 18:13

«Дрифт – это красиво!» Интервью с гендиректором RDS Дмитрием Добровольским

Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира по «Формуле-1»
07 декабря 2025 16:04

Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира по «Формуле-1»

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии
26 июля 2025 14:45

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа на Гран-При Бельгии

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»
17 июля 2025 10:58

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» представили новый маршрут
27 мая 2025 11:35

Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» представили новый маршрут

Австралийский гонщик Пиастри из выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
21 апреля 2025 05:42

Австралийский гонщик Пиастри из выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью
06 апреля 2025 07:55

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»
31 марта 2025 18:24

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»

В Беларуси состоялся Супер Кубок по трековым автомобильным гонкам
08 марта 2025 17:49

В Беларуси состоялся Супер Кубок по трековым автомобильным гонкам

Белорусский экипаж Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»
11 июля 2024 11:40

Белорусский экипаж Вязовича занял второе место на седьмом этапе ралли «Шёлковый путь»