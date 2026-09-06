Новости по тегу #Автомобильные гонки

13-й этап чемпионата «Формулы-1» – Гран-при Италии прошел в Монце.
В борьбе сошлись более 20 топовых и самых титулованных пилотов из Беларуси, России и Японии.
Грандиозное событие заставило сотни белорусов окунуться в потрясающую атмосферу автоспорта. Столичный «БелЭкспо» стал площадкой для выяснения отношений гонщиков дрифта на международном турнире RDS Open Minsk.
В финальном заезде сезона в Абу-Даби он занял третье место, уступив Максу Ферстаппену и Оскару Пиастри.
Клетчатый флаг развивал в финишном створе взмахнул вратарь «Реал Мадрида» Тибо Куртуа.
17 июля, на шестом этапе гонки, участники преодолели почти 400 километров спецучастка между Улан-Батором и Баяхонгором.
По традиции в число фаворитов входит белорусская команда «МАЗ-Спортавто». В 2023 году экипаж под управлением Сергея Вязовича занял первое место, а в прошлом сезоне финишировал третьим.
На втором месте оказался Макс Ферстаппен из Red Bull, а на третьей позиции – Шарль Леклер из Ferrari, для которых этот подиум стал первым в сезоне.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».
Смотрите новый выпуск 6 апреля на РТР-Беларусь в 10:15.
Порадовать своих фанатов в этот праздничный день гонщики решили масштабным заездом. Соревнования профессиональных автопилотов оказались по-настоящему впечатляющими и захватывающими.
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