Война ни к чему не приведёт! Лукашенко о складывающейся ситуации между США и Венесуэлой

Все вопросы и пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Именно так Александр Лукашенко прокомментировал складывающуюся ситуацию между США и Венесуэлой в недавнем интервью американскому каналу Newsмax TV, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер ответил почти на 30 вопросов Греты Ван Састерен – журналистки и ведущей авторской программы на данном телеканале. Беседа касалась различных тем: белорусско-американских отношений, урегулирования конфликта в Украине и напряженности между США И Венесуэлой, которая в последнее время резко возросла.
Одним из поводов стало непризнание президентских выборов в Венесуэле. Затем ситуация обострилась в Карибском регионе: произошла серия американских ракетных ударов по судам, которые, по утверждению самих американцев, наркокартели использовали для контрабанды. Кроме того, известно, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире. Этот сектор также – предмет давних тяжб между странами. Не так давно сообщалось, что военные США перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Чуть позже венесуэльская государственная нефтяная компания подверглась кибератакам. Каракас обвинил в этих действиях Вашингтон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. И я ему много чего интересного скажу. Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил. Я ему сказал, что будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться.
Лукашенко высказался о президентских выборах в США и Венесуэле.