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Новости по тегу #Сергей Вязович

«МАЗ-СПОРТавто» – 15 ЛЕТ! О ралли «Дакар» и успехах белорусов рассказал Сергей Вязович
07 декабря 2025 19:47

«МАЗ-СПОРТавто» – 15 ЛЕТ! О ралли «Дакар» и успехах белорусов рассказал Сергей Вязович

Вязович: хотели бы вернуться в «Дакар» без всяких условий и с высоко поднятой головой
07 декабря 2025 19:40

Вязович: хотели бы вернуться в «Дакар» без всяких условий и с высоко поднятой головой

«Мы этот участок смогли выиграть». Вязович рассказал, какой этап ралли «Шёлковый путь» был сложным
05 августа 2025 06:45

«Мы этот участок смогли выиграть». Вязович рассказал, какой этап ралли «Шёлковый путь» был сложным

Команда «МАЗ-СПОРТавто» Вязовича вновь возглавила общий зачёт на ралли «Шёлковый путь»
19 июля 2025 13:32

Команда «МАЗ-СПОРТавто» Вязовича вновь возглавила общий зачёт на ралли «Шёлковый путь»

Экипаж Вязовича показал пятое время на шестом этапе международного ралли «Шёлковый путь»
18 июля 2025 11:01

Экипаж Вязовича показал пятое время на шестом этапе международного ралли «Шёлковый путь»

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»
17 июля 2025 10:58

Экипаж Сергей Вязович продолжает удерживать лидерство в общем зачете ралли-рейда «Шелковый путь»

Сергей Вязович выиграл пятый этап международного ралли «Шёлковый путь»
16 июля 2025 17:51

Сергей Вязович выиграл пятый этап международного ралли «Шёлковый путь»

Сергей Вязович стал третьим на очередном этапе ралли «Шёлковый путь»
14 июля 2025 11:32

Сергей Вязович стал третьим на очередном этапе ралли «Шёлковый путь»

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью
06 апреля 2025 07:55

Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью

Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте
06 апреля 2025 07:50

Вязович: вернемся на «Дакар» только с белорусским гербом, флагом и значком МАЗ на капоте

Как на белорусских шинах рассекали по льду Байкала со скоростью 200 км/ч? Рассказал Сергей Вязович
06 апреля 2025 07:35

Как на белорусских шинах рассекали по льду Байкала со скоростью 200 км/ч? Рассказал Сергей Вязович

Как попасть в команду «МАЗ-СПОРТавто»? Рассказал её руководитель
06 апреля 2025 07:27

Как попасть в команду «МАЗ-СПОРТавто»? Рассказал её руководитель