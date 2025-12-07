Новости по тегу #Сергей Вязович

Давайте разберемся, чем дакаровские МАЗы от обычных отличаются и имеют ли что-то общее с заводом, кроме названия.
Первые годы как-то тяжеловато переживали. На сегодня к этому относимся очень философски – на все есть судьба, отметил капитан команды.
«Это тяжелые участки, как правило, всегда. Но вот организаторы уже второй год подряд предлагали нам такой участок длиной 100 километров без перерыва».
19 июля состоялся 8-й кольцевой этап со стартом и финишем в монгольском городе Алтае, гонщики преодолели спецучасток длиной 340 километров. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Сотников на «КАМАЗ-Мастер».
18 июля участники преодолели 300 километров спецучастка.
17 июля, на шестом этапе гонки, участники преодолели почти 400 километров спецучастка между Улан-Батором и Баяхонгором.
Длина спецучастка составила 209,5 километров. Это расстояние белорус преодолел за 1 час 48 минут и 23 секунды.
Длина спецучастка составила 205 километров. Дистанцию белорус преодолел за 2 часа 35 минут и 10 секунд.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто».
«Это единственная гонка, которую мы не успели выиграть».
«За нами на сегодня действует рекорд скорости для грузовиков на ледяном покрытии».
«Основное требование – это желание. И вы в команде».
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